Le Ragazze, seconda puntata – Anticipazioni 2 ottobre

Le Ragazze ritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, 2 ottobre 2020, con la seconda puntata della nuova edizione. Conosceremo da vicino sei storie tutte diverse, che spaziano dagli anni Cinquanta fino agli anni Novanta. Al centro della scena di sarà Anna Maria Novaretti, ex centralinista della Stipel.

Le anticipazioni de Le Ragazze ci parlano nahce di Viviana Vazza, sopravvissuta al disastro del Vajont, e di Giacinta Francione, cresciuta in una stalla senza acqua, finestre, luce. Scopriamo di seguito tutti gli altri dettagli.

Le Ragazze, seconda puntata – Le interviste del 2 ottobre 2020

Anna Maria Novaretti è nata nel 1928 e ha lavorato a lungo per una società telefonica del Piemonte, la Stipel. L’azienda che in seguito si è fusa con la Sip e che ha contribuito a fare la storia della telefonia del nostro Paese. Per gli anni Sessanta conosceremo invece Viviana Vazza, che nel ’63 ha visto da vicino la frana che ha fatto esondare il lago formato dalla diga del Vajont. In quell’occasione sono morte 2 mila persone e Viviana aveva solo 16 anni: studiava in un collegio e la strage le ha portato via tutta la sua famiglia.

Per gli anni Ottanta, il testimone verrà affidato a Ilaria Capua, nota virologa che di recente si è fatta notare per tutti gli interventi sula pandemia ancora in corso. Questo però non l’ha salvata dall’essere accusata di essere una trafficante di vaccini e virus. Al suo fianco ci sarà la figlia di Gianni Boncompagni, Barbara, cresciuta con le sorelle al fianco dell’autore in seguito all’abbandono della madre. Le anticipazioni de Le Ragazze ci parlano anche di Alessandra Clemente, che a soli dieci anni ha assistito all’omicidio della madre per mano della camorra e che oggi è Assessore alle Politiche giovanili di Napoli.