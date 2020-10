Probabili formazioni 3^ giornata – Nonostante qualche problema, dovuto all’emergenza Covid, il campionato procede abbastanza tranquillamente con tante novità anche in chiave calciomercato. Nonostante la Serie A sia iniziata già da due giornate, infatti, il mercato non è ancora chiuso e tutto potrebbe cambiare da qui alla quarta giornata.

In questo turno di Serie A tante novità nelle probabili formazioni della terza giornata anche dovute ai nuovi innesti giunti dal mercato e pronti a rinforzare le rose. La Sampdoria, ad esempio, potrà contare su un Keità Balde in più mentre il Milan ha chiuso in questi giorni, per il talento del Bodo/Glimt, Hauge.

Il turno inizia venerdì sera con l’anticipo tra la Fiorentina e la Sampdoria. Altri tre anticipi al sabato: Sassuolo-Crotone, Genoa-Torino e Udinese-Roma. Menù ricco per la domenica, dove spicca la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte. Il Milan ospita lo Spezia, mentre Juventus e Napoli danno vita al big match di domenica sera. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni della terza giornata di Serie A.

Probabili formazioni 3^ giornata: le ultime dai campi di Serie A

Fiorentina-Sampdoria, venerdì 2 ottobre ore 20.45

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

Sassuolo-Crotone, sabato 3 ottobre ore 15.00

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Simy, Dragus. All. Stroppa

Genoa-Torino, rinviata a data da definire

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Zapata; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Destro, Pjaca. All. Maran

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Lukic, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Giampaolo

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20.45

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12.30

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Benevento-Bologna, domenica 4 ottobre ore 15.00

Benevento (3-4-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola; Foulon, Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Sau; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15.00

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Ashley Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Parma-Verona, domenica 4 ottobre ore 15.00

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All. Liverani

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Lovato, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli. All. Juric

Milan-Spezia, domenica 4 ottobre ore 18.00

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo. All. Pioli

Spezia (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Verde. All. Italiano

Juventus-Napoli, domenica 4 ottobre ore 20.45

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Frabotta, Ramsey, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. All. Gattuso