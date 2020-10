Zielinski è positivo al Covid-19: il Napoli lo ha annunciato poco fa in una nota ufficiale pubblicata sul profilo Twitter e sul sito della società. Purtroppo quello che si temeva è avvenuto: l’onda lunga dei contagi del Genoa – che ha registrato altri tre positivi nella giornata di oggi – è arrivata anche al club azzurro. Il centrocampista polacco verrà chiaramente messo in isolamento. Oltre al giocatore, il Napoli ha comunicato anche la positività di un collaboratore esterno al gruppo squadra: Giandomenico Costi.

Zielinski positivo al Covid-19: il contagio arriva anche al Napoli

Zielinski non sarà chiaramente disponibile per la partita di domenica sera Juventus-Napoli, che al momento non è in dubbio. Ricordiamo infatti che la Lega Calcio ha disposto la possibilità della richiesta del rinvio di una sola partita in caso di positività di un numero uguale o superiori a 10 unità nella rosa registrata. Il Napoli al momento ha un solo caso positivo e quindi prosegue regolarmente la preparazione della partita contro la Juventus. La società ha per altro già reso noto che effettuerà un ulteriore giro di tamponi prima della gara – saranno prelevati domani ed elaborati rapidamente – e della partenza per Torino.

Resta l’incognita del rischio “cascata” dovuto alla possibile incubazione del virus in altri giocatori. La rosa del Genoa si è largamente positivizzata dopo la notizia della positività di Perin e c’è il timore che per il Napoli – e di conseguenza per i componenti della Juventus, e a seguire delle squadre successive – che si generi una ricaduta lenta e poco monitorabile con i tamponi. Al momento il ritorno alla gestione delle positività nei gruppi squadra con l’isolamento fiduciario e la quarantena dell’intero gruppo non è stata reintrodotta.