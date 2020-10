Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Charleston – VIDEO – Ballando 2020

Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono i secondi ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana li abbiamo visti alle prese con il Paso Doble: che cosa ci proporranno questa sera?

Grazie alla clip settimanale, Lina Sastri ci racconta qualcosa della sua infanzia. L’attrice è cresciuta in via degli Zingari, “E questo dice tutto”. Il padre, migrante in Brasile, leportava sempre i dischi di musica locale. Da piccola poi non ha mai pensato di diventare attrice un giorno.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Charleston

Lina Sastri è scatenatissima questa sera e la canzone Ohi Marì scelta per il sottofondo non può che darle una grande carica. L’energia è più che visibile, anche se c’è stata qualche incertezza in alcuni passi. “Complimenti per la canzone perchè sei straordinaria, ma cosa c’enrta con il Charleston?”, dice la Smith. La Presidente infatti vorrebbe che l’attrice riuscisse ad entrare nella parte al 100%. “Perdonami, devo difendermi. Io sono quello che sono”, dice Lina. “Io ho un grande rispetto per la tua arte”, aggiunge Carolyn, “sono qui per giudicare la performance totale. Io rispetto te e tu devi rispettare me, non devi convincermi di qualcos’altro”.

D’accordo anche Canino: “Questo che vediamo di te, la canzone bellissima, è quello che vediamo in teatro. Non sto parlando dell’arrangiamento, sto parlando del mood dello spettacolo. Forse se ti staccassi da quello che fai…”. Secondo il giudice Lina dovrebbe tenersi distante dalla sua comfort zone. “A me non è dispiaciuta, secondo me ha fatto un Charleston accettabile. Era molto impegnata, molto precisa, poi la parte tecnica…”, dice Zazzaroni. “Volevo dire che qui c’è un primato perchè questa sera nessuno aveva fatto un cazziatone così a Carolyn”, sottolinea Selvaggia, “però voglio dire che del ballo non mi interessa nulla. Secondo me ha ballato benino, ma io stasera ho visto finalmente la personalità di Lina Sastri, che fino ad adesso era opaca, un po’ sbiadita”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 5 (Smith), 7 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 32 punti. Fra poche ore sarà disponibile il video del Charleston di Lina Sastri e Simone Di Pasquale.