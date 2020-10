PAGELLE SASSUOLO CROTONE – Top e Flop della partita

By

La prima sfida di campionato domenicale valevole per la 3° giornata di Serie A 2020/21 vede affrontarsi Sassuolo e Crotone in una sfida dalle buone prospettive di spettacolo

E’ il Sassuolo ad imporsi contro un Crotone comunque volitivo:

Top Sassuolo

Consigli: Nonostante il risultato finale, è il portiere dei neroverdi ad essere tra i migliori del match: sulla punizione di Cigarini viene aiutato dal legno, ferma la conclusione di Vulic ed appare sicuro in ogni occasione.

Caputo: Non la sua migliore prestazione in assoluto ma ha il grande merito di farsi trovare pronto in entrambe le occasioni decisive.

Flop Sassuolo

Bourabia: Parte bene ma perde lucidità in maniera graduale, fino al fallo da rigore, trasformato da Simy.

Toljan: Non sembra concentrato, lasciando qualche spazio di troppo nella retroguardia neroverde.

Top Crotone

Simy: Sigla il goal del momentaneo pareggio ma in generale è il più in palla dell’attacco dei calabresi.

Cigarini: Interpreta in maniera corretta ed ordinata il ruolo di metronomo di centrocampo, senza forzare quasi mai la giocata.

Flop Crotone

Vulic: non sfrutta appieno l’occasione di partire da titolare. Non appare freddo davanti a Consigli in più di un’occasione.

Golemic: Indubbiamente quello più in difficoltà nella retroguardia pitagorica.