Scatta il bacio per Nicola Vivarelli | Anticipazioni Uomini e Donne 5 Ottobre

All’interno di Uomini e Donne Nicola Vivarelli sembra finalmente aver trovato una donna con cui è riuscito ad aprirsi in modo significativo, arrivando al punto di dare il suo primo bacio. La registrazione del programma avvenuta durante la giornata di ieri ha così riportato alcune grandissime novità che, nella prossima settimana i telespettatori non vedranno l’ora di scoprire.

Nicola Vivarelli entrato all’interno del talk show per corteggiare Gemma Galgani durante la quarantena, aveva stregato la dama del trono over grazie alle tantissime conversazioni scambiate via chat. La loro frequentazione però, non è durata molto a causa di alcune incomprensioni da parte di entrambi.

Scatta il bacio per Nicola Vivarelli

Il cavaliere del trono over in questa nuova stagione di Uomini e Donne ha chiuso definitivamente i suoi rapporti con Gemma Galgani. Entrambi infatti più volte si sono attaccati ma soprattutto accusati di non aver portato questa conoscenza a una vera e propria frequentazione. Nicola ha infatti più volte accusato la dama di non aver mai voluto conoscerlo davvero, preferendo il lifting piuttosto di conoscerlo.

Dall’altra parte la dama invece ha accusato Nicola Vivarelli di non essere stato sincero con lei e di non aver mai voluto qualcosa di più. Proprio per questo, la coppia ai ferri corti ha chiuso la loro conoscenza per dedicarsi ad altre persone.

Nicola Vivarelli però, (grazie alle indiscrezioni lanciate dalla pagina NewsUeD) durante la registrazione di ieri ha conosciuto una dama con il quale, è scattato un vero e proprio bacio. Di chi stiamo parlando?

Cavaliere protagonista di Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne avvenuta durante la giornata di ieri ha visto protagonista Nicola Vivarelli che, ha conosciuto una nuova ragazza: Angelica. Tra i due infatti, sembra che la conoscenza stia procedendo per il verso giusto nonostante ancora non ci siano grandissimi risvolti importanti.

Il cavaliere di Uomini e Donne si dimostra così pronto a fare nuove conoscenze dopo quella avuta con Gemma Galgani, chiudendo definitivamente quel briciolo di rapporto che era rimasto da parte di entrambi. Nicola Vivarelli sembra quindi continuare la conoscenza con Angelica mettendo da parte tutte le sue insicurezze ma soprattutto le tantissime offese ricevute nei mesi scorsi.