Da noi… a ruota libera – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti

Da noi… a ruota libera rimette Francesca Fialdini al centro della scena grazie alla puntata che andrà in onda su Rai 1 oggi, 4 ottobre 2020. La conduttrice accoglierà nello studio numerosi ospiti, pronti a raccontarsi e rivelarsi in modo inedito.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera ci parlano di Alessio Boni: a distanza di pochi mesi dalla nascita del primo figlio, l’attore rivelerà al pubblico come sia cambiata la sua vita privata grazie alla paternità.

Da noi… a ruota libera, anticipazioni 4 ottobre 2020

Nuova puntata per il programma della Fialdini e nuovo giro di ospiti. Un salotto molto gradito agli occhi del pubblico italiano, che grazie alle note interviste della padrona di casa può entrare in contatto con la sfera intima di alcuni volti noti dello spettacolo. Alessio Boni è diventato papà pochi mesi fa: il suo amore con Nina Verdelli ha dato finalmente i suoi frutti e i due sono diventati genitori. Un traguardo che ha rivoluzionato la vita privata di entrambi e in particolar modo quella dell’attore.

Per lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle 2020, in studio vedremo la nota Presidentessa di giuria Carolyn Smith. I telespettatori conoscono bene quale battaglia abbia dovuto affrontare contro la malattia e quante volte si sia ritrovava di fronte a questo ostacolo. In veste inedita, la Smith racconterà come quanto ha vissuto abbia aiutato anche altre donne. In studio vedremo anche Andrea Delogu e Giampaolo Morelli, protagonisti di Divorzio a Las Vegas. Una commedia divertente che li vede lavorare gomito a gomito e che agli occhi degli italiani e dei lavoratori dello spettacolo rappresenta uno degli step necessari per ritornare al cinema. Soprattutto per via del momento che stiamo vivendo.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera ci parlano anche delle persone comuni che in ogni puntata possono dare voce alle loro storie. In studio ci sarà un ragazzo che ha deciso di adottare un coetaneo in fuga dall’Africa, grazie al sostegno della sua famiglia. Un incontro nato per caso e che si è concluso nel migliore dei modi per entrambi.