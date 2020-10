Emma Marrone svela i ‘difetti’ a X Factor: “Anche se sono bionda…”

Ha avuto successo e ha iniziato la sua carriera da cantante grazie a un talent e, adesso, si ritrova ad essere giudice di un altro talent. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante che deve la sua popolarità ad Amici di Maria De Filippi e, quest’anno, è giudice tanto atteso della nuova edizione di X Factor. Emma Marrone ha detto di essere cresciuta e svela quali sono i suoi ‘difetti’ in un’intervista al settimanale Di Più. La cantante fa fatto un primo bilancio della sua esperienza a X Factor.

“Sono felice e vivo questa avventura in maniera molto onesta e sincera. A X Factor mi sono sentita subito a casa, a mio agio. Si lavora in armonia. Quando c’è una stima reale tra artisti, ti senti benvenuta e ti rendi conto che la tua opinione, anche se è diversa da quella degli altri, è bene accetta. Qui mi ascoltano quando parlo. Pensano che io dica delle cose intelligenti: anche se sono bionda, ogni tanto dico delle cose intelligenti pure io! A X Factor mi sono subito sentita protetta ed è bello lavorare in un posto dove nessuno ti giudica e posso essere totalmente me stessa, con i miei limiti, pregi, difetti”.

Emma Marrone rivela i suoi ‘difetti’

Emma Marrone svela quali sono i suoi ‘difetti’, che, a volte, hanno fatto sì che venisse fraintesa la sua personalità. “Ho la faccia da ‘furba’ perché sono nata con questa faccia, ma sono buona. E poi sono onesta, anche se non tutti sono abituati all’onestà: preferiamo sempre vedere quella patina di finzione perché ci sentiamo al sicuro”.

In molti hanno creduto, inizialmente, che potesse esserci una sorta di conflitto di interessi interiore per Emma Marrone, ‘nata’ ad Amici e, ora, approdata a X Factor come giudice. Ma la cantante ha dimostrato di avere le idee molto chiare. “Non credo ci sia una differenza sostanziale tra i due talent. Entrambi sono fatti da belle persone che credono nei sogni degli altri, che danno la possibilità a giovani artisti di affermarsi. Sono io che, oggi, sono diversa rispetto al passato”.

Grandi cambiamenti da Amici a X Factor

“Ora sono cresciuta, non ho più paura. Come quando sei piccola e vivi con i tuoi genitori, ti tengono per mano, ma poi a un certo punto li saluti per rischiare. Ha fatto delle esperienze in una famiglia che è e sarà per sempre un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno visto nascere da zero. Maria De Filippi mi ha visto realizzarmi, combattere le mie battaglie. evolvermi. Ora però sto iniziando a non avere paura di prendere le mie scelte e lavorare in posti diversi”.

Insomma, Emma Marrone non dimentica le sue origini e sarà sempre riconoscente a Maria De Filippi e ad Amici. Ma, ormai, si sente pronta per prendere il volo e confrontarsi con nuove esperienze.