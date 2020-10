Io ti cercherò – Anticipazioni e trama della fiction

Io ti cercherò è pronta al debutto: la nuova fiction italiana prenderà il volo nella prima serata di domani, su Rai 1. Doppio appuntamento per lo show che metterà alla guida Alessandro Gassman, nei panni di un uomo tormentato dal passato e con un grande dolore nel cuore.

Le anticipazioni di Io ti cercherò ci svelano che l’attore presterà il volto a Valerio Freediano, un ex poliziotto con alle spalle una storia di droga che gli è costata il posto in Centrale. La sua vita cambierà del tutto quando scoprirà che il figlio è morto.

Io ti cercherò – Anticipazioni e trama

Nel primo episodio, dal titolo La via lattea, Vittorio viene informato che la Polizia ha appena ritrovato il cadavere del figlio Ettore. Il suo corpo è stato rinvenuto sul greto del Tevere e il padre si rifiuta di credere ad un suicidio. Anche perchè l’ex collega Sara gli farà notare che molte cose non quadrano, ipotesi convalidata anche dalla fidanzata del ragazzo, Martina. Il dolore però prenderà presto il sopravvento in Valerio, a causa degli errori commessi come padre. Fino a che non emergerà qualcosa di poco chiaro grazie alle testimonianze raccolte sulla morte di Ettore.

Nel secondo episodio, intitolato La fiducia, Valerio continua ad indagare sulla morte del figlio. Vuole scoprire chi fosse in servizio quella fatidica notte, ma dovrà vedersela con il nuovo Commissario Capo che nutre un forte astio nei suoi confronti. Potrà contare comunque sull’aiuto di Luigi, uno degli ex colleghi che credono ancora lui: così scopre che il foglio in cui sono stati segnati i turni delle volanti è sbagliato e che è scomparsa la telefonata fatta al 112 da parte di chi ha ritrovato il corpo del ragazzo. Un punkabbestia rivelerà in seguito che i due testimoni presenti sulla scena del crimine sopno stati portati via da alcuni agenti in borghese. Le anticipazioni di Io ti cercherò ci promettono un nuovo colpo di scena: grazie al computer di Ettore, Valerio scoprirà che il ragazzo stava montando un video la mattina successiva a quel venerdì notte in cui si sarebbe suicidato.