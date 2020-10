Oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020. Anche questa settimana è scivolata via e siamo già alla domenica. Come si scompiglieranno gli equilibri dei segni zodiacali? Giornata perfetta per fare nuovi incontri per la Vergine e il Toro. Il Leone e lo Scorpione dovranno gestire la loro profonda agitazione. I Pesci potranno recuperare, sia in amore che nel lavoro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi si prospetta una giornata tranquilla. Fai solo attenzione a non eccedere nelle spese! Leone: dovrai usare estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia, perché sarai molto nervoso. Sagittario: sarai grintoso, energico e pieno di voglia di metterti in gioco! Buttati in nuovi progetti: i risultati arriveranno molto presto.

Oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020: segni di terra

Toro: stai per iniziare una fase molto significativa, specialmente in amore. Durante questa domenica saranno favoriti i nuovi incontri. Vergine: sarà una domenica decisamente spumeggiante. Ogni tuo progetto sarà baciato dalla fortuna. Capricorno: da qualche giorno a questa parte la tua vita relazionale dovrebbe avere preso una piega decisamente migliore. Oggi potrai goderti una giornata piacevole all’insegna dell’amore e delle amicizie.

Oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi dovrai avere molta prudenza ed evitare di fare polemica in amore e in famiglia. Bilancia: ti sentirai un po’ più energico rispetto ai giorni passati. La tua necessità, per il momento, sarà quella di recuperare la tranquillità persa. Acquario: potrebbe affiorare ancora un po’ di confusione interiore. Forse un episodio inaspettato a scombussolato i tuoi programmi: cerca di non farne un dramma e procedi lungo la tua strada!

Oroscopo di oggi domenica 4 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: sarai molto agitato, forse perfino arrabbiato. Continuano i problemi di lavoro. Cerca di mantenere la razionalità e vedrai che, a poco a poco, riuscirai a venirne a capo. Scorpione: in questo periodo potresti sentirti profondamente insoddisfatto. Se non farai attenzione, rischierai di trasformare la tua insoddisfazione in tensione che scaricherai sul rapporto di coppia. Pesci: sarà la giornata ideale per recuperare, sia in amore che sul lavoro. Stai per ricevere una proposta da non sottovalutare!