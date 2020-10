PAGELLE PARMA VERONA – Top e Flop della partita

Sfida tra Parma e Verona che si sfidano alle ore 15 di oggi 4 ottobre.

Prima vittoria del Parma di Liverani che si impone grazie a un goal di Kurtic nei primissimi secondi del match.

Top Parma

Kurtic: Il centrocampista sigla la rete che sarà poi decisiva per portare a casa la prima importante vittoria del Parma quest’anno.

Bruno Alves: In crescita la sua prestazione, così come quella del compagno di reparto Demarku: l’esperto difensore non corre grandi rischi.

Flop Parma

Nessuno

Top Verona

Colley: Subentra ad un Zaccagni non positivo e in meno di mezz’ora fa molto di più del compagno di squadra, sia come intensità che come concentrazione.

Günter: Il più solido del reparto arretrato

Flop Verona

Zaccagni: Non sfrutta appieno la chance concessa da Juric, prestazione impalpabile.

Salcedo: Ritornato da poco a Verona, subentra a Barak all’inizio della ripresa ma fa poco.