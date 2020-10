Calciomercato finito – Tutti gli affari delle squadre di Serie A

Si è chiuso alle 20:00 di lunedì 5 ottobre il calciomercato. In questo articolo riportiamo tutti gli affari delle squadre di Serie A.

Tutti gli affari delle squadre di Serie A

Atalanta

Arrivi: Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca), Romero (d, Genoa), Piccini (d, Valencia), Mojica (d, Girona), Depaoli (d, Sampdoria).

Rientri: Pessina (c, Verona), Reca (d, Spal), Carnesecchi (p, Trapani), Radunovic (p, Verona), Lammers (a, PSV).

Partenze: Tameze (c, Verona), Castagne (d, Leicester), Czyborra (d, Genoa), Delprato (d, Reggina), Piccoli (a, Spezia), Reca (d, Crotone).

Allenatore: Gasperini (confermato).

Benevento

Arrivi: Glik (d, Monaco), Ionita (c, Cagliari), Foulon (d, Waasland-Beveren), Lapadula (a, Lecce), Caprari (a, Parma), Dabo (c, Fiorentina), Iago Falque (c, Torino)

Rientri: Armenteros (a, Crotone).

Partenze: Coda (a, svincolato), Gyamfi (d, Reggiana), Antei (d, Pescara), Vokic (c, Pescara), Kragl (c, Benevento).

Allenatore: Filippo Inzaghi (confermato).

Bologna

Arrivi: Vignato (a, Chievo), De Silvestri (d, Torino), Hickey (d, Heart of Midlothian)

Rientri: Calabresi (d, Amiens), Paz (d, Lecce), Kinglsey (c, Cremonese).

Partenze: Krejci (c, Sparta Praga), Bani (d, Genoa).

Allenatore: Mihajlovic (confermato).

Cagliari

Arrivi: Zappa (d, Pescara), Marin (c, Ajax), Sottil (a, Fiorentina), Tripaldelli (d, Sassuolo), Tramoni (c, Ajaccio), Luvumbo (a, Primeiro de Agosto), Godin (d, Inter), Ounas (a, Napoli).

Rientri: Pinna (d, Empoli), Vicario (p, Perugia), Despodov (a, Sturm Graz), Farias (a, Lecce), Deiola (c, Lecce), Bradaric (c, Celta).

Partenze: Ionita (c, Benevento), Pellegrini (d, Genoa), Mattiello (d, Spezia), Nainggolan (c, Inter), Cigarini (c, svincolato), Farias (a, Spezia), Deiola (c, Spezia).

Allenatore: Di Francesco (nuovo).

Crotone

Arrivi: Vulic (c, Stella Rossa), Magallan (d, Ajax), Cigarini (c, Cagliari), Eduardo Henrique (c, Sporting Lisbona), Riviere (a, Cosenza), Dragus (a, Standard Liegi), Magallan (d, Ajax), Rispoli (d, Lecce), Rojas (c, Universidad de Chile), Pedro Pereira (d, Benfica), Reca (d, Atalanta), Petriccione (c, Lecce), Djijdi (d, Torino), Luperto (d, Napoli), SIligardi (a, Parma).

Rientri: Crespi (p, Gozzano), Viscovo (p, Fano), Garattoni (d, Imolese), Petris (c, Bisceglie), Giannotti (c, Rende), Romero (c, Partizani), Borello (a, Cesena), Nanni (a, Monopoli).

Partenze: Maxi Lopez (a, Sambenedettese), Barberis (c, Monza), Jankovic (a, Spal), Armenteros (a, Benevento), Gerbo (c, Ascoli), Curado (d, Genoa), Bellodi (d, svincolato), Gigliotti (d, Chievo).

Allenatore: Stroppa (confermato).

Fiorentina

Arrivi: Amrabat (c, Verona), Bonaventura (c, Milan), Borja Valero (c, Inter), Martinez Quarta (d, River Plate), Barreca (d, Genoa), Callejon (a, svincolato).

Rientri: Biraghi (d, Inter), Boateng (a, Besiktas), Eysseric (c, Verona), Illanes (d, Avellino), Cristoforo (c, Eibar), Ranieri (d, Ascoli), Saponara (c, Lecce), Gori (a, Arezzo).

Partenze: Badelj (c, Genoa), Dalbert (d, Rennes), Ghezzal (c, Leicester), Sottil (a, Cagliari), Zekhnini (c, Losanna), Benassi (c, Verona), Agudelo (c, Spezia), Boateng (a, Monza), Chiesa (c, Juve), Ceccherini (d, Verona).

Allenatore: Iachini (confermato).

Genoa

Arrivi: Czyborra (d, Atalanta), Zajc (c, Fenerbahce), Badelj (c, Fiorentina), Melegoni (c, Pescara), Asoro (a, Swansea), Zappacosta (d, Roma), Pjaca (a, Anderlecht), Males (a, Lucerna), Pellegrini (d, Cagliari), Shomurodov (a, Rostov), Scamacca (a, Ascoli), Paleari (p, Cittadella), Bani (d, Bologna).

Rientri: Calò (c, Juve Stabia), Curado (d, Crotone), Parigini (a, Cremonese).

Partenze: Romero (d, Atalanta), Ichazo (p, Danubio), Barreca (d, Monaco), Sanabria (a, Betis), Soumaoro (d, Lille), Omeonga (c, Pescara), Favilli (a, Verona), Pinamonti (a, Inter), Jagiello (c, Brescia).

Allenatore: Maran (nuovo).

Inter

Arrivi: Hakimi (d, Borussia Dortmund), Kolarov (d, Roma), Pinamonti (a, Genoa), Vidal (c, Barcellona), Darmian (d, Parma).

Rientri: Perisic (a, Bayern Monaco), Nainggolan (c, Cagliari), Joao Mario (c, Lokomovic Mosca), Radu (p, Parma).

Partenze: Biraghi (d, Fiorentina), Borja Valero (c, Fiorentina), Moses (c, Chelsea), Berni (p, svincolato), Agoumé (c, Spezia), Godin (d, Cagliari), Esposito (a, Spal), Candreva (c, Sampdoria), Longo (a, Vicenza)

Allenatore: Conte (confermato).

Juventus

Arrivi: Kulusevski (c, Parma), Arthur (c, Barcellona), McKennie (c, Schalke), Morata (a, Atletico Madrid), Chiesa (c, Fiorentina).

Rientri:

Partenze: Pjanic (c, Barcellona), Matuidi (c, Inter Miami), Muratore (c, Reggiana), Olivieri (a, Empoli), Del Favero (p, Pescara), Higuain (a, Inter Miami), Rugani (d, Rennes), Douglas Costa (a, Bayer Monaco), De Sciglio (d, Lione).

Allenatore: Pirlo (nuovo).

Lazio

Arrivi: Escalante (c, Eibar), Akpa-Akpro (c, Salernitana), Reina (p, Aston Villa), Muriqi (a, Fenerbahce), Akpa Akpro (c, Salernitana), Gabriel Pereira (p, Monaco), Fares (c, Spal), Andreas Pereira (c, Manchester United), Hoedt (d, Southampton).

Rientri: Durmisi (c, Nizza), Kiyine (c, Salernitana), Dziczek (c, Salernitana), Di Gennaro (c, Juve Stabia), Palombi (a, Cremonese), Rossi (a, Juve Stabia), Maistro (c, Salernitana), Adamonis (p, Sicula Leonzio), Gondo (a, Salernitana).

Partenze: Kishna (a, svincolato), Jony (c, Osasuna), Lukaku (d, Anversa).

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato).

Milan

Arrivi: Kalulu (d, Lione), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Tonali (c, Brescia), Tatarusanu (p, Lione), Hauge (a, Bodo/Glimt).

Rientri: Halilovic (c, Heerenveen)

Partenze: Begovic (p, Bournemouth), Biglia (c, svincolato), Bonaventura (c, Fiorentina), Pobega (c,Spezia), Paquetà (c, Lione), Laxalt (c, Celtic).

Allenatore: Pioli (confermato).

Napoli

Arrivi: Osimhen (a, Lille), Rrahmani (d, Verona), Petagna (a, Spal), Bakayoko (c, Chelsea).

Rientri: Ounas (a, Nizza), Ciciretti (a, Empoli), Bifulco (a, Juve Stabia).

Partenze: Callejon (c, svincolato), Allan (c, Everton), Younes (a, Eintracht Francoforte), Luperto (d, Crotone), Ounas (a, Cagliari).

Allenatore: Gattuso (confermato).

Parma

Arrivi: Valenti (d, Lanus), Sohm (c, Zurigo), Mihaila (a, Universitatea Craiova), Cyprien (d, Nizza), Nicolussi Caviglia (c, Perugia), Osorio (d, Porto).

Partenze: Kulusevski (c, Juventus), Radu (p, Inter), Barillà (c, Monza), Caprari (a, Benevento), Darmian (d, Inter), Dermaku (d, Lecce), Siligardi (a, Crotone).

Allenatore: Liverani (nuovo).

Roma

Arrivi: Pedro (a, Chelsea), Kumbulla (d, Verona), Borja Mayoral (a, Real Madrid), Smalling (d, Manchester United).

Rientri: Olsen (p, Cagliari), Karsdorp (d, Feyenoord).

Partenze: Kalinic (a, Atletico Madrid), Zappacosta (d, Genoa), Smalling (d, Manchester United), Bianda (d, Zulte Waregen), Fuzato (p, Gil Vicente), Cetin (d, Verona), Kolarov (d, Inter), Riccardi (c, Pescara), Kluivert (c, RB Lipsia), Perotti (c, Fenerbahce).

Allenatore: Fonseca (confermato).

Sampdoria

Arrivi: Damsgaard (c, Nordsjaelland), Candreva (c, Inter), Keita (a, Monaco), Adrien Silva (c, Leicester), Letica (p, Bruges).

Rientri: Verre (c, Verona).

Partenze: Seculin (p, Chievo), Bertolacci (c, svincolato), Maroni (a, Boca Juniors), Barreto (c, NEC Nijmegen), Linetty (c, Torino), Murru (d, Torino), Chabot (d, Spezia), Stijepovic (a, Alessandria), Capezzi (c, Salernitana), Depaoli (d, Atalanta), Vieira (c, Verona), Bonazzoli (a, Torino).

Allenatore: Ranieri (confermato).

Sassuolo

Arrivi: Ayhan (d, Fortuna Dusseldorf), Schiappacasse (a, Atletico Madrid), Maxime Lopez (c, Marsiglia).

Rientri: Sala (d, Entella), Sernicola (d, Entella), Ricci (a, Spezia), Pierini (a, Cosenza), Broh (c, Cosenza).

Partenze: Dell’Orco (d, Spezia), Tripaldelli (d, Cagliari).

Allenatore: De Zerbi (confermato).

Spezia

Arrivi: Boloca (c, Fossano), Sala (d, Spal), Dell’Orco (d, Sassuolo), Zoet (p, Utrecht), Agudelo (c, Fiorentina), Rafael (p, svincolato), Estevez (c, Estudiantes), Piccoli (a, Atalanta), Mattiello (d, Cagliari), Farias (a, Cagliari), Deiola (c, Cagliari), Pobega (c, Milan), Agoumé (c, Inter), Chabot (d, Sampdoria), Verde (a, AEK Atene), Provedel (p, Empoli).

Partenze: Scuffet (p, Udinese), F. Ricci (a, Sassuolo), Vitale (d, Verona), Di Gaudio (c, Verona), Ragusa (a, Verona), Nzola (a, Trapani), Gudjohnsen (a, Odense).

Allenatore: Italiano (confermato).

Torino

Arrivi: Rodriguez (d, PSV Eindhoven), Linetty (c, Sampdoria), Vojvoda (d, Standard Liegi), Murru (d, Sampdoria), Bonazzoli (a, Sampdoria), Gojak (c, Dinamo Zagabria).

Rientri: Segre (c, Chievo).

Partenze: De Silvestri (d, Bologna), Aina (d, Fulham), Kone (a, Cosenza, Damascan (a, Waalwijk), De Luca (a, Chievo), Rauti (a, Palermo), Iago Falque (c, Benevento), Berenguer (c, Athletic Bilbao), Djidji (d, Crotone).

Allenatore: Giampaolo (Torino).

Udinese

Arrivi: Ouwejan (d, Az Alkmaar), Forestieri (a, Sheffield Wednesday), Molina (d, Boca Juniors), Arslan (c, Fenerbahce), Bonifazi (d, Spal), Pereyra (c, Watford), Pussetto (a, Watford), Deloufeu (a, Watford), Makengo (c, Nizza).

Rientri: Scuffet (p, Spezia), Opoku (d, Amiens), Perica (a, Mouscron), Coulibaly (c, Trapani).

Partenze: Fofana (c, Lens), Sema (d, Watford), Troost-Ekong (d, Watford), Teodorczyk (a, Charleroi).

Allenatore: Gotti (confermato).

Verona

Arrivi: Cetin (d, Roma), Pandur (p, Rijeka), Magnani (d, Brescia), Tameze (c, Atalanta), Ilic (c, Manchester City), Ruegg (c, Zurigo), Benassi (c, Fiorentina), Barak (c, Lecce), Favilli (a, Genoa), Vieira (c, Sampdoria), Amione (d, Belgrano), Vano (a, Carpi), Ceccherini (d, Fiorentina), Kalinic (a, Atletico Madrid).

Rientri: Vitale (d, Spezia), Di Gaudio (c, Spezia), Ragusa (a, Spezia), Casale (d, Venezia), Crescenzi (d, Cremonese), Almici (d, Pordenone), Calvano (c, Juve Stabia), Cisse (a, Juve Stabia).

Partenze: Amrabat (c, Fiorentina), Rrahmani (d, Napoli), Pessina (c, Atalanta), Verre (c, Sampdoria), Pazzini (a, svincolato), Adjapong (d, Lecce), Eysseric (c, Fiorentina), Radunovic (p, Atalanta), Henderson (c, Lecce), Kumbulla (d, Roma), Bocchetti (d, Pescara), Stepinski (a, Lecce).

Allenatore: Juric (confermato).