Ciciretti non è più un giocatore del Napoli: poco fa il Chievo Verona ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le sue prestazioni sportive con la formula del prestito che durerà fino al termine della stagione. La società azzurra si libera quindi di un esubero – uno di quelli che sarebbero rimasti fuori dalla rosa dei 25 – e alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi in vista dell’annuncio di Bakayoko.

Calciomercato Napoli: Ciciretti va in prestito al Chievo, è ufficiale

Questo il comunicato del Chievo Verona: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SS Calcio Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le prestazioni sportive del calciatore Amato Ciciretti. Centrocampista d’attacco, Ciciretti nato a Roma il 31/12/1993, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Alfredo Aglietti. Fantasista che ama creare assist per i compagni d’attacco, Ciciretti vanta, tra le altre, 18 presenze (e 2 gol) in Serie A e 75 presenze in Serie B, condite da 13 reti e 17 assist. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, ed Empoli. La prossima fermata si chiama ChievoVerona e ha i colori gialloblù!”.

Come si legge dal riassunto della sua carriera, dopo l’arrivo al Napoli Ciciretti ha vestito le maglie di Ascoli ed Empoli, sempre in prestito e sempre in Serie B. Si tratta quindi della terza stagione consecutiva in trasferimento a titolo temporaneo per l’esterno offensivo di proprietà del Napoli. Il giocatore, nonostante dimostri sempre un livello tecnico alto nei ritiri precampionato con gli azzurri, poi ritrova sempre una dimensione inferiore per giocare con continuità.