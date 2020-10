Maya Sansa è Sara – Chi è – Io ti cercherò

Maya Sansa è Sara in Io ti cercherò, la fiction italiana che prenderà il via questa sera sul primo canale della Rai. Chi è il suo personaggio? Avremo modo di vederla in azione fin dai primi appuntamenti: Sara è un vicequestore che in passato ha avuto una storia d’amore con il protagonista.

Negli anni hanno avuto anche modo di lavorare a lungo insieme. Anche se l’ex collega è ormai fuori dalla Polizia, fra di loro vige un patto di alleanza. La donna infatti deciderà di stargli vicino quando scoprirà che suo figlio è morto e si darà da fare per trovare le prove che si tratta di un omicidio.

Maya Sansa è Sara – La scheda

Maya Sansa è Sara, una donna che in passato ha avuto una relazione con Valerio (Alessandro Gassmann). I due hanno lavorato insieme e poi si sono innamorati, scegliendo di iniziare una relazione clandestina. Lui infatti stava ancora con la moglie e lei con il marito Roberto (Giordano de Plano). La loro storia d’amore poi è finita, ma forse Sara prova ancora qualcosa per il suo ex amante. Diversi anni dopo, la donna scopre che il figlio del protagonista, Ettore (Luigi Fedele) è morto. Raggiungerà subito Valerio per stargli vicino e cercherà di sostenerlo anche nella ricerca delle prove.

La donna infatti è convinta che il ragazzo non si sia ucciso e che sia vittima di un omicidio. Si unirà al suo fianco per indagare in modo informale sulla vicenda e finirà ancora una volta per alimentare le gelosie del marito. Anche in passato era successa la stessa cosa, ma questa volta sembra proprio che Roberto manifesterà i suoi sentimenti in modo più violento. Maya Sansa è Sara, una donna ancora innamorata e mamma di due figli.