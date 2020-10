Dopo la frequentazione con la dama Gemma Galgani sembra non arrivare mai la volta buona per il cavaliere Nicola Vivarelli, che dopo alcune brevissime frequentazioni o curiosità verso altre donne, non riesce a trovare qualcuno con cui mettersi in gioco del tutto.

Dall’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne sono arrivate davvero molte donne e ragazze che hanno richiesto a Maria De Filippi e alla redazione di poter conoscerlo meglio, ma sembra non essere mai scesa nessuna che abbia davvero attirato la sua attenzione.

Nicola Vivarelli conosce nuove dame

Nella puntata odierna abbiamo visto di nuovo come protagonista il cavaliere, il quale seduto in mezzo allo studio ha visto fare la passerella da tre ragazze che hanno chiesto di lui, vedendolo da casa con la dama Gemma restandone incuriosite. In studio quindi si presentano Lucia, Sabrina e Carmela presentandosi raccontano un po’ di sé e della loro vita.

Lucia è una ragazza di 33 anni siciliana che abita a Milano, fa l’onicotecnica e ha una figlia di 13 anni, è una donna forte e ambiziosa. L’ha visto in tv durante il suo corteggiamento verso la Galgani e l’è piaciuto perché l’ha visto molto galante per la sua età, apprezzando il gesto di Nicola nell’essersi scusato con la dama tramite una rosa bianca. Sabrina ha 27 anni e viene da Napoli, anche lei come l’altra lo ha notato della sua ex frequentazione dove, da come afferma lei, se n’è fregato del parere della gente riguardo la loro differenza di età. Carmela invece ha una bambina di 14 anni, adora cucinare e le lingue straniere.

La paura futura fuori Uomini e Donne

Gemma a questo punto dopo essere stato messa in mezzo da tutte tre le ragazze si altera, ma viene subito bloccata da Sabrina che sembra saperne il fatto tuo, rispondendo a tono definendola “pesante” e di dover essere più leggera e spensierata. Dopo il battibecco, Nicola prende parola affermando di avergli fatto piacere conoscere queste ragazze, ma prima di tutto confessa in modo sincero di non piacergli esteticamente Sabrina. Ma nonostante le altre l’abbiano colpito, purtroppo per la sua situazione non se la sente di prendersi cura di un figlio.

Dopo queste sue affermazioni prende subito parola Tina perplessa gli fa notare di non essere lui a doversene prendere cura, anche perché sono abbastanza grandi. Lui dal suo canto è convinto di non essere pronto ad instaurare un certo legame con una di loro sapendo che poi dovrebbe dimostrare qualcosa anche ai loro figli e quindi le manda via.