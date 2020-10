Oroscopo di oggi, lunedì 5 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020. Siamo a lunedì. Come partirà la settimana dei segni zodiacali? Chi sarà baciato dalla fortuna e chi, al contrario, dovrà fronteggiare delle difficoltà? L’Ariete avrà una bella rimonta, il Leone, lo Scorpione i Gemelli si sentiranno profondamente stanchi. Giornata ricca di promesse per il Toro e la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di lunedì comincerà la tua rimonta. Finalmente potrai buttarti alle spalle le fatiche degli ultimi mesi e tornare in pista! Leone: sarai piuttosto stanco, ma pieno di idee. Si prospetta una settimana di lavoro molto stimolante. Sagittario: dovrai avere molta prudenza, perché anche se ti lavorerai sodo, non otterrai veri risultati fino a dicembre.

Oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020: segni di terra

Toro: si prospetta un lunedì ricco di soddisfazioni. Le stelle sosterranno tutti i nuovi progetti! Vergine: avrai una bella forza. Venere favorirà l’amore: approfittane! Capricorno: anche se fatichi a lasciare andare le tue vecchie certezze, prova ad aprirti alle novità che le stelle ti metteranno lungo la strada.

Oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di lunedì ti sentirai molto affaticato e inquieto a causa del lavoro. Tieni duro! Bilancia: in questa giornata potrebbero emergere nuovi dubbi e timori riguardo il tuo futuro. Acquario: dovrai fare i conti con un piccolo problema personale o fisico. Mantieni la calma!

Oroscopo di oggi lunedì 5 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: finalmente ritroverai maggiore serenità. Approfittane, per affrontare i tuoi problemi di lavoro con più energia. Scorpione: sarai decisamente stanco e forse perfino insoddisfatto. È tempo di avviare nuovi progetti di lavoro. Pesci: avrai una belle energia. Sfruttala per chiarire le questioni rimaste in sospeso in amore.