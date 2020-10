UFFICIALE: Chris Smalling ritorna alla Roma, ecco l’annuncio da parte del Manchester United

La conclusione della trattativa da parte della Roma con il Manchester United ha dato i suoi frutti: i Red Devils hanno infatti ufficializzato la cessione del centrale Chris Smalling, fortemente cercato dalla Roma dopo la proficua esperienza in prestito lo scorso anno.

Attraverso il profilo twitter della società, il Manchester saluta e ringrazia il difensore dopo una lunga militanza durata 10 anni, annunciando al contempo la cessione a titolo definitivo:

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.

Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020