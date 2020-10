“Attenzione a queste verdure!”: possono farti molto male

Quando si pensa alla dieta sana, tra i primi aspetti da considerare rientra l’assunzione di verdura. Aggiungerle alla propria alimentazione è importante, ma bisogna muoversi con buonsenso. Esistono infatti alcune verdure che possono fare male alla salute. Scopriamo quali sono e in quali casi è bene non assumerle.

Patate

Tuberi caratterizzati da un notevole contenuto di amido, ma anche di fibre e di vitamina C, le patate fanno male se consumate crude. Il motivo? La presenza della solanina, un alcaloide tossico che rappresenta una difesa molto importante per la pianta. Per renderla inattiva, è il caso di cuocere le patate. Fondamentale è ricordare che, in ogni caso, per provocare effetti tossici con la solanina è necessario l’assunzione di 2 kg di patate crude (parametro relativo agli effetti su un uomo adulto di peso medio).

Spinaci

Gli spinaci possono fare male alla salute per via dei nitrati utilizzati per fertilizzare i terreni in cui vengono coltivati. Per togliersi la preoccupazione in merito, la cosa migliore da fare è orientarsi verso gli spinaci bio. In ogni caso, è opportuno rammentre che gli effetti dei nitrati sono mitigati dagli antiossidanti che rendono speciali queste verdure.

Piselli crudi

Quando si parla di questi legumi, è necessario ricordare che, mangiandoli, non si va incontro a particolari problematiche. L’unica conseguenza fastidiosa riguarda il fatto che non sono propriamente facili da digerire.

Pomodori verdi

I pomodori verdi sono verdure che possono fare male soprattutto se consumate crude. Come mai? Il motivo, esattamente come nel caso delle patate, è dovuto alla presenza di solanina.

Funghi

Quando si parla di verdure che possono fare male, un doveroso cenno deve essere dedicato ai funghi. Come ben si sa, alcuni funghi sono estremamente tossici e, in certi casi, si può parlare anche di effetti mortali. La cosa giusta da fare è acquistare solo presso punti vendita certificati oppure, se si va per boschi a raccoglierli, farsi accompagnareda un esperto.

Fave

Tra i motivi per cui le fave fanno male è possibile citare il rischio di favismo. Per essere precisi, ricordiamo che non si tratta di un’allergia alimentare ma di un vero e proprio difetto genetico riguardante l’enzima G6PD, fondamentale per l’efficienza e la vitalità dei globuli rossi.

Scoperto in età infantile, generalmente durante lo svezzamento, il favismo si manifesta con sintomi come l’improvvisa insorgenza di febbre e con manifestazioni come il pallore e la debolezza. Da non dimenticare è il cambiamento di colore delle urine, che si presentano con una cromia tendente all’arancione