Calciomercato Spezia – Nuovo rinforzo per mister Italiano dopo il termine della sessione di calciomercato: torna a vestire la maglia bianconera M’bala Nzola, attaccante che nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A. Il giocatore si è svincolato dal Trapani e ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Sarà quindi dello Spezia a titolo definitivo.

Calciomercato Spezia – Nzola torna in bianconero: c’è la firma

L’infortunio di Galabinov contro il Milan ha fatto temere il peggio: senza tempo per trovare un nuovo attaccante centrale, dopo i tentativi tutti andati a vuoto durante le ultime settimane di mercato, pareva che lo Spezia potesse rimanere senza una punta centrale di ruolo, e che Italiano dovesse adattare la squadra fino al punto di dover giocare con un falso nueve, o un attaccante esterno come punta centrale. Nelle scorse ore c’è stata invece l’accelerata decisiva per il ritorno di Nzola. Il giocatore si è svincolato dal Trapani dopo che la società è stata esclusa dalla partecipazione alla prossima Serie C. A quel punto ci è voluto poco per trovare l’accordo: doppio salto di categoria per il ragazzo e ritorno in rosa di un giocatore che conosce bene gli schemi per mister Italiano.

Certo l’impatto con la Serie A di Nzola andrà tutto verificato. Ma il ritorno in gruppo di un giocatore che conosce l’ambiente costituirà sicuramente un valore aggiunto all’affare. Tanto più che l’ingaggio di una prima punta, con l’infortunio occorso a Galabinov – confermato titolare dopo qualche perplessità estiva in seguito alle buone prestazioni contro Sassuolo e Udinese – si era rivelata un’operazione fondamentale per la lotta alla salvezza. Nzola nella scorsa stagione ha raccolto 17 presenze e 6 gol nella stagione regolare, 4 presenze e una rete nei playoff.