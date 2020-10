Infortunati Milan – Pausa per le nazionali che dà modo a Stefano Pioli di recuperare con calma i suoi migliori giocatori. Alessio Romagnoli, out dalla fine della scorsa stagione, Ante Rebic, infortunatosi al gomito contro il Crotone, e Zlatan Ibrahimovic, out a causa del Coronavirus.

Mancano ancora dieci giorni al derby e in casa Milan cresce la speranza: tutti e tre, infatti, potrebbero essere a disposizione di mister Pioli per la sfida contro l’Inter di sabato 17 ottobre, alla ripresa del campionato dopo gli impegni delle nazionali.

Importante sarà soprattutto il rientro di capitan Romagnoli, dal mercato non è arrivato il difensore centrale del quale c’era tanto bisogno, ma recuperare l’ex Roma e Sampdoria sarebbe già importantissimo per i rossoneri. Il difensore dovrebbe aver definitivamente smaltito l’infortunio al polpaccio rimediato sul finire della scorsa stagione e sta intensificando gli allenamenti per rientrare in gruppo il prima possibile.

C’è ottimismo anche per quanto riguarda le condizioni di Rebic, fermo ai box per la lussazione del gomito sinistro rimediata contro il Crotone. Le ultime visite hanno suggerito all’attaccante di proseguire con la terapia conservativa. Decisivi saranno i controlli della prossima settimana.

Situazione un po’ più complicata, invece è quella di Ibrahimovic. Lo svedese è ancora alle prese con il coronavirus. Nonostante sia asintomatico, resta positivo e per questo deve rimanere in isolamento. I prossimi tamponi diranno se potrà rientrare in tempo per la sfida alla sua ex, ma in questo caso non ci sono garanzie o tempi certi.