Mare fuori, quarta puntata – Anticipazioni 14 ottobre

Mare fuori andrà in onda con la quarta puntata nella prima serata di Rai 2 del 14 ottobre 2020. Verranno trasmessi l’episodio 7, L’amore malvagio, e l’episodio 8, Conosci te stesso. I ragazzi detenuti nel carcere minorile ci riserveranno nuove sorprese: il clima diventerà sempre più teso.

Le anticipazioni di Mare fuori ci confermano infatti una crisi profonda tra Filippo e Carmine: dopo aver stretto una grande amicizia, i due si ritroveranno ai ferri corti. Cosa può essere successo?

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata di Mare fuori, Gemma finisce in prigione dopo aver deciso di vendicarsi contro il fidanzato violento. Intanto, Filippo ruba una lametta per difendersi da Pino, ma la direttrice scopre tutto e decide di sospendere ogni attività ricreativa. Carmine invece ha scoperto che presto diventerà padre: i suoi pensieri però sono diretti anche ai Valletta, a causa dell’omicidio del figlio avvenuto per mano sua. Filippo riceverà poi la protezione di Ciro, che però deciderà di metterlo alla prova per scoprire se sia davvero meritevole.

Mare fuori, quarta puntata – Anticipazioni e trama

Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) entrano in contrasto in un momento molto delicato. I due ragazzi hanno bisogno l’uno dell’altro, ma il loro legame verrà messo a dura prova. Intanto, Massimo continua a stare vicino a Carmine e a dimostrarsi suo amico. Il ragazzo non sospetta che il detenuto ha ricevuto un ordine ben preciso che mette a rischio la sua vita. Le anticipazioni di Mare fuori non ci rivelano purtroppo che cosa succederà in seguito: Massimo è stato incaricato dai Valletta di vendicare la morte del figlio o il motivo del suo astio è dovuto ad altro?