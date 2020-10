Probabile formazione Italia vs Moldavia: le possibili scelte di Mancini

Probabile formazione Italia – L’Italia gioca questa sera, ore 20.45 in amichevole contro la Moldavia. A ospitare la partita è lo stadio Artemio Franchi di Firenze, un test in previsione del doppio impegno con Polonia (11 ottobre) e Olanda (14 ottobre) per la Nations League.

Il match verrà trasmesso in diretta tv e in streaming su Rai Uno. L’avversario odierno degli Azzurri occupa una posizione molto bassa nel Ranking (è 175°), batterlo non è solo un questione statistica ma permette alla Nazionale di accumulare punti in vista di un migliore piazzamento per il sorteggio Mondiale.

La probabile formazione dell’Italia contro la Moldavia sarà molto sperimentale. Un test utile per verificare anche l’affidabilità di quei calciatori che ambiscono a fare parte della rosa per l’Europeo. Riflettori puntati su tre calciatori del Sassuolo in particolare: Locatelli (confermato a centrocampo dopo l’Olanda), Berardi (di nuovo in azzurro dopo 2 anni), Francesco Caputo (tra i bomber più in forma del momento, a 33 anni è l’attaccante più vecchio della storia a debuttare in Nazionale).

Fiducia, sulla linea dei terzini, a Lazzari e Biraghi mentre al centro agiranno Mancini e Acerbi. In porta, favorito per una maglia da titolare, Sirigu che potrebbe anche indossare la fascia da capitano. Centrocampo inedito con Locatelli e Bonaventura a giostrare ai fianchi di Cristante, in cabina di regia per dirigere l’orchestra. Davanti, come detto, ci saranno Berardi e Caputo, assieme a loro anche Stephan El Shaarawy (che potrebbe soffiare la fascia di capitano a Sirigu).

Probabile formazione Italia vs Polonia: le possibili scelte di Mancini

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.