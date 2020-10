Diego Godin all’asta – L’innesto di esperienza per la difesa del Cagliari di Eusebio Di Francesco risponde al nome di Diego Godin. L’esperto difensore, classe ’86, arriva dall’Inter dopo una stagione abbastanza in chiaroscuro. Il centrale difensivo non sembrava adatto alla difesa a tre di Antonio Conte, cosa che lo ha fatto scivolare sempre più verso la panchina. In ottica Fantacalcio, questo trasferimento, cambia di molto la sua situazione e la sua valutazione.

La scheda di Diego Godin per l’asta

Dove giocherà Diego Godin

Eusebio Di Francesco è un amante del 4-3-3 e quindi anche a Cagliari riproporrà la difesa a quattro. Godin andrà ovviamente a prendersi una maglia da titolare, da subito, nel cuore della difesa sarda. In quanto alla titolarità dell’uruguaiano non ci sono dubbi, in quanto rappresenta l’innesto di esperienza di cui il Cagliari aveva bisogno. Occhio quindi ai compagni di reparto, perché almeno uno tra Walukiewicz, Ceppitelli e Klavan rischia di perdere il posto.

Bonus al Fantacalcio

Ovviamente il suo compito non è quello di segnare, ma di evitare che lo facciano gli altri. L’uruguaiano ha, nella sua carriera, dimostrato di poter essere un pericolo per le difese avversarie. In Spagna ha messo a segno 21 reti in più di 300 presenze, mentre l’anno scorso in Italia è andato a segno una volta sola. Nel debutto con la maglia del Cagliari dello scorso weekend, è andato a segno con un colpo di testa contro l’Atalanta. Per quanto riguarda i malus, nella scorsa stagione ha collezionato cinque cartellini gialli.

Cosa fare all’asta

Anche nel caso di Godin, come per ogni movimento tra le squadre della Serie A, è doveroso fare qualche distinzione. Il grande colpo lo hanno fatto quelli che lo hanno preso quando era ancora all’Inter, soprattutto se pagato poco. Quei fantallenatori si ritrovano adesso un titolare fisso del Cagliari, mentre prima avevano un giocatore ai margini del progetto Inter. Per quelli che ancora devono fare l’asta, il consiglio è quello di spendere il giusto per un titolare low cost. E’ vero che il nome è di quelli importanti, ma la difesa del Cagliari ha già dimostrato di vacillare un po’ in queste giornate. Le incognite sono l’alto numero di cartellini che il giocatore potrà prendere e la tenuta fisica, considerando che non siamo di fronte a un ragazzino.