Davide Donadei sempre più coinvolto | Scatta il bacio a Uomini e Donne

Sembra andare a gonfie vele il percorso di Davide all’interno dello studio di Maria De Filippi, seduto sul trono classico di Uomini e Donne forse ha trovato una ragazza verso cui è nato un interesse davvero particolare.

L’abbiamo visto frequentarsi con due ragazze in particolare, la giovane e tenera Beatrice e Selene tagliente e con un lato fragile che nasconde. Le due corteggiatrici sono davvero diverse fra di loro e sembrano avere entrambe un qualcosa che piace al tronista.

Davide Donadei sempre più coinvolto

Nella puntata odierna c’è stato un vero e proprio colpo di scena che ha stupito il pubblico e la stessa Maria, la quale sembra nutrire un profondo bene verso Beatrice. La semplicità e la trasparenza di questa ragazza ha fatto innamorare proprio tutti, vedendola vera e sincera al 100 per 100, e questo sembra averlo notato anche Davide. Se all’inizio il loro percorso è stato un po’ turbolento, ora sono più vicini e le incomprensione sembrano volare via.

Così decide di portarla in esterna, dove da lì in poi possiamo notare il cambiamento nei suoi occhi, questa volta molto più preso e con uno sguardo davvero felice ogni qualvolta la guarda e ne parla. Lei dal suo canto, ha sempre espresso un forte interesse verso di lui, non capendo però ancora come chiamarlo, si gode il tempo con il tronista che sembra voglia averla sempre più vicina. Infatti ecco che arriva una fortissima complicità e desiderio tra i due che donano dell’emozione anche a chi li guarda.

Scatta il bacio a Uomini e Donne

Poco prima di portarla in esterna, Davide parla con la redazione prendendosi la responsabilità di avvicinarsi alla corteggiatrice, la quale fa lo stesso così da poter mettere via le mascherine ed evitare il distanziamento che di prassi è sempre mantenuto. Così i due si incontrano con un’atmosfera soft, incorniciata dalla pioggia e tuoni, Davide le confessa di essere piaciuta anche a sua madre e a modo di battute, le dice di aver già guadagnato qualche punto.

Subito dopo le chiede di sedersi un po’ più vicina punzecchiandola, affermando di essere anche troppo poco tutto quello che si può fare nelle esterne anche a causa delle telecamere e dei microfoni. Lei imbarazzata, sembra starci alle battute di Davide, che continua a voler capire come reagirebbe davanti ad alcune dinamiche. Infatti, le chiede come si comporterebbe se lui uscisse con Roberta, la dama del parterre over, lei dal suo canto sottolinea la differenza tra le due. Si abbracciano per molto tempo e lui sembra volerla baciare, cosa che fa regalando a lei il suo primo bacio a Uomini e Donne. In studio confermano tutti e due di provare un profondo interesse verso l’altro e di, ovviamente, voler continuare a conoscersi.