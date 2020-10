F1 News | Gasly spera in un una gara sul bagnato

È un clima davvero invernale quello che attende i piloti di Formula 1 questo fine settimana al Nürburgring. È prevista pioggia durante i tre giorni di gara, con una temperetaura che non supererà gli 8° C nell’aria e che si avvicinerà addirittura allo 0° C durante la notte.

Queste condizioni potrebbero dar luogo a una folle corsa… e giovare ad AlphaTauri e Pierre Gasly?

” Andiamo al Nürburgring sapendo di aver fatto bene in Russia “, ha detto il pilota francese, ” anche se la gara di domenica non è stata buona come avrebbe potuto essere per me. Sembra che farà freddo questo fine settimana, il che non sorprende. Questo non è un problema tranne quando sei seduto in macchina in garage e aspetti di uscire. Poi inizi a sentire il freddo. Ma questa sarà un’altra storia per le gomme e sarà difficile riscaldarle. Personalmente vorrei che piovesse perché non abbiamo fatto molte gare sotto la pioggia. Passare non è così facile, quindi sarà importante qualificarsi bene, e visto che nessuno di noi è lì da tempo, dovremo lavorare molto durante le prove libere per trovare il giusto compromesso per regolazioni il più rapidamente possibile. Sarà una grande sfida per tutti! “