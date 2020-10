Film Stasera in Tv – La battaglia dei sessi – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La battaglia dei sessi. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman nei ruoli principali. Il film è l’entusiasmante racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo nel 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l’ex campione del mondo Bobby Riggs.

La battaglia dei sessi – Trama

Sulla scia della rivoluzione sessuale e dell’ascesa del movimento femminista, la partita di tennis del 1973 tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile, nonché scommettitore di professione, Bobby Riggs fu etichettata come La battaglia dei sessi, diventando uno degli eventi sportivi televisivi più visti di tutti i tempi, raggiungendo 90 milioni di spettatori in tutto il mondo. Mentre la rivalità tra King e Riggs raggiungeva il suo culmine, fuori dal campo ognuno combatteva battaglie più complesse e personali. La riservata King non solo gareggiava per l’uguaglianza, ma lottava anche per venire a patti con la propria sessualità, mentre la sua amicizia con Marilyn Barnett andava approfondendosi. Riggs invece, una delle prime celebrità mediatiche autoprodottesi, lottava con i suoi demoni del gioco, a scapito della famiglia e della moglie Priscilla.

La battaglia dei sessi – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Battle of the Sexes

Genere: Biografico, Commedia

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA, UK

Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Cast: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi giovedì 8 settembre. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Un posto al sole.