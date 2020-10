Mangiare fiori di zucchina fa bene? La verità sorprende tutti

Mangiare fiori di zucchina fa bene? Sono tantissime le persone che si fanno domande in merito. In questo articolo puoi trovare le risposte.

Zucchine: quali sono i benefici

Quando si parla dei fiori di zucchina, è impossibile non soffermarsi sull’ortaggio a cu sono associati. A prescindere dalla stagione, la zucchina è considerata un vero e proprio toccasana per la salute.

Come mai? Tra i motivi è possibile citare senza dubbio la presenza di vitamina C, portentoso antiossidante nonché alleata del sistema immunitario, per non parlare dell’acqua, che permette di idratarsi e di depurare l’organismo. Detto questo, vediamo assieme quali possono essere gli effetti sul corpo se si mangiano i fiori di zucchine.

Fiori di zucchine: gli effetti sul corpo

Quando si mangiano fiori di zucchine, non si va incontro ad alcun pericolo per la salute. Si tratta, infatti, di alimenti perfettamente commestibili. Quello che conta è pulirli bene prima di portarli in tavola, eliminando il pistillo che si può trovare al loro interno.

Attenzione: se ci si dimentica di farlo, non c’è nessun problema. Il pistillo dei fiori di zucchina non ha infatti alcuna controindicazione per la salute. L’unico problema è che non è molto buono.

Per essere precisi, è necessario dire che l’assunzione di fiori di zucchina comporta numerosi benefici per la salute. Tra questi è possibile citare la già rammentata efficacia diuretica. Poco calorici, i fiori di zucchina hanno anche il pro di essere ricchi di sostanze antiossidanti.

Per quanto riguarda invece la presenza di minerali, è doveroso citare il contenuto di ferro, fondamentale per la sintesi dell’emoglobina e per la formazione dei globuli rossi. Non c’è che dire: la risposta alla domanda “Mangiare fiori di zucchina fa bene?” è davvero affermartiva!

Quando li si nomina, è importante chiamare in causa anche la loro ricchezza in carotenoidi, pigmenti antiossidanti fondamentali per la bellezza della pelle e per l’efficienza della vista. A questo punto, è naturale chiedersi in che modo assumere i fiori di zucchina. La buona notizia è che possono essere mangiati sia crudi, sia cotti.

Di certo c’è che, quando si parla di fiori di zucchina cotti, le alternative per gustare piatti gustosi sono molte di più! Qualche esempio? La frittata di fiori di zucchina, ma anche i fiori di zucchina in pastella. Da leccarsi i baffi sono pure le frittelle a base di fiori di zucchina. Ovviamente se si punta a perdere peso è consigliabile evitare di ricorrere a condimenti particolarmente pesanti.