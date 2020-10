Anticipazioni Una vita – 10 ottobre – L’arrivo di Angelinas

Una vita andrà in onda con una nuova puntata il 10 ottobre 2020. La soap di Canale 5 ci presenterà un nuovo personaggio. Si tratta di Angelinas, la figlia di Ledesma. Qualcosa ci dice che Emilio si troverà sempre più nei guai.

Le anticipazioni di Una vita per adesso ci parlano solo dell’arrivo della ragazza. Possiamo immaginare però quanto la sua comparsa avrà delle ripercurssioni nella vita di Emilio e nella sua relazione con Cinta.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata, Marcia è stata aggredita: Felipe è sicuro che dietro tutto ci sia Alfredo, che da tempo ormai mette pressioni alla domestica perchè riveli tutto ciò che sa sull’avvocato. Felipe e Genoveva del resto stanno vivendo una relazione clandestina e il sospetto si sarà impossessato del marito di lei. Anche le intenzioni di Bryce sono di mettere in ginocchio il vedovo e farla pagare alla moglie.

Anticipazioni Una vita – 10 ottobre 2020

Nel nuovo appuntamento, Ledesma comparirà ad Acacias al fianco di Angelinas. Si tratta di sua figlia, ovvero la ragazza promessa in sposa ad Emilio. In passato, il ragazzo è stato sul punto di diventare il marito di Angelinas, poi il trasferimento e l’incontro con Cinta gli hanno fatto cambiare idea. Questo però non l’ha spinto a dire la verità alla figlia di Bellita, che ha già dei suoi sospetti sul perchè Ledesma sia arrivato in città.

Le anticipazioni di Una vita per adesso ci parlano solo dell’arrivo di Angelinas, che di certo getterà ancora più nel caos l’esistenza del povero Emilio. Il ragazzo a questo punto verrà messo di fronte ad una scelta: onorare le sue promesse con Angelinas oppure interrompere il fidanzamento e sperare che Cinta lo perdoni. Mentre Bellita è sicura che la figlia soffra per Pablo, la ragazza invece sembra sul punto di interrompere il suo legame con Emilio. Del resto perchè Ledesma avrebbe fatto arrivare nel quartiere la figlia, se non volesse premere per il matrimonio fra i due giovani?