Classifica e oroscopo sabato 10 ottobre 2020: Ariete su di giri, Toro al settimo cielo

Ecco l’oroscopo di sabato 10 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per partire un nuovo weekend: quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? L‘Ariete, i Gemelli e l’Acquario dovranno usare la massima cautela in amore e in famiglia. La Vergine, il Toro e il Capricorno avranno un weekend all’insegna dell’amore. La Bilancia recupera a poco a poco. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarai piuttosto nervoso, colpa della Luna in aspetto contrario. Nel corso di questa giornata dovresti evitare ogni forma di provocazione, altrimenti ti ritroverai a discutere in famiglia.

Toro

Cinque stelle. Ti sveglierai in piena forma. La giornata sarà molto promettente, specialmente per l’amore, per cui dovresti metterti in gioco. Potrebbe arrivarti una bella notizia!

Gemelli

Due stelle. Si prospetta una giornata molto critica. Dovrai usare la massima cautela, perché potresti incappare in qualche discussione legata al denaro, alle spese di troppo. Cerca di mantenere la calma.

Cancro

Cinque stelle. Con la Luna nel segno avrai una bella forza. Nelle prossime ore potrai vivere dei momenti ricchi di emozioni con qualcuno: approfittane! Sarà la giornata ideale per cominciare a fare progetti per il futuro.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarà una buona giornata per recuperare in amore. Qualcuno potrebbe ricevere un’offerta di lavoro, anche se dovrà accontentarsi, non sarà esattamente cosa sperava.

Vergine

Cinque stelle. Si prospetta una giornata davvero molto favorevole. In amore avrai l’opportunità di riscoprire un sentimento o di conoscere una persona interessante. Sul lavoro tutti i progetti che avvierai nasceranno sotto i migliori auspici.

Bilancia

Tre stelle. A poco a poco ti rimetti in moto, dopo alcuni mesi decisamente da dimenticare. D’ora in avanti potrai cominciare a fare delle richieste o proposte, a lavorare su nuovi porgetti. I risultati arriveranno nei prossimi mesi!

Scorpione

Quattro stelle. La Luna in aspetto armonico e ti regalerà una bella emotività. Dovresti sfruttare le prossime ore per ricucire gli strappi nati nei giorni scorsi in amore o in famiglia, per riavvicinarti a una persona.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato dovresti sfruttare il weekend per staccare la spina e rilassarti un po’. Non ti mancherà l’energia, ma potresti sentirti piuttosto agitato, forse preferirai annullare i tuoi impegni e restartene da solo.

Capricorno

Cinque stelle. Sarà una giornata rivelatrice dal punto di vista sentimentale per molti Capricorno. Ciò che più conterà, sarà mettersi in gioco e nn permettere ai ricordi del passato di intromettersi.

Acquario

Due stelle. Dovrai avere molta prudenza per tenere la tua agitazione sotto controllo. Qualcuno si trascinerà perfino della stanchezza dai giorni scorsi. Cerca di usare estrema cautela, soprattutto in amore.

Pesci

Quattro stelle. Grazie alla Luna in aspetto favorevole sarai molto forte e determinato. Potrai approfittare di questa energia per recuperare la tua armonia interiore, ritrovare il centro dopo alcune giornate che ti hanno messo a dura prova.