Giulia Molino cambia look: Il drastico addio ai ricci FOTO

La ricordiamo tutti Giulia Molino, la cantante che ha partecipato e sfiorato la vittoria in finale ad Amici di Maria De Filippi nel 2019. Il suo talento è stato riconosciuto da tutti, soprattutto grazie al suo modo di trasportare ed arrivare alle persone toccandoli con temi importanti.

Il successo sembra essere crescente dopo aver pubblicato il suo primo album intitolato Va tutto bene, dove all’interno ha portato la sua battaglia contro l’anoressia che è riuscita a combattere con tanta determinazione. La sua storia e il modo diretto con cui l’ha raccontata, ha emozionato tutti, aiutando anche le giovani ragazze che si sono ritrovate nelle sue parole. Ora però ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita partendo proprio dal suo aspetto.

Giulia Molino cambia look

La sua carriera da cantante è iniziata quasi per caso, spronata a prendere lezioni di canto da una persona estranea alla sua famiglia si è innamorata di questo mondo fatto di note ed emozioni. Comincia a scrivere delle canzoni prettamente personali e decide così di darsi una possibilità nel talent targato Mediaset, dove ha superato tutti gli ostacoli fino ad arrivare al serale. Ha sfiorato la vittoria, ma è uscita da Amici con tanta voglia di farsi conoscere attraverso le sue canzoni dirette, di pancia.

Dopo il successo del suo primo disco, dove troviamo la traccia Nietzsche dove racconta cosa ha dovuto subire e affrontare a causa della sua malattia e della gente che non capiva quale fosse il problema, adesso si è presa la sua rivincita. Pronta a spaccare e a portare in alto le sue origini napoletane, non solo decide di portare nuova musica, ma di stravolgere anche il suo look approvato e discusso molto dal suo pubblico.

Addio ai ricci e la foto del cambiamento

I suoi ricci sono sempre stati una parte di lei, indomabili simili alla sua anima e le sue canzoni che continuano a colpire i suoi fan. Ma come si dice, quando in una donna si evolve un cambiamento, parte sempre dai capelli ed è stato proprio così con lei, visto che ha detto addio ai suoi ricci e ha trasformato il suo look. Più rock, più determinato che si addice perfettamente alla nuova canzone che ha rilasciato con Lele Blade e Hal Quartièr intitolata CCHIÙ FORT.

Il pezzo è stato ascoltato da moltissime persone che hanno apprezzato la svolta che Giulia ha voluto dare alle sue canzoni. Treccine bianche, musica forte e si pensa già a quale novità potrebbe regalarci in queste settimane, chissà forse un nuovo album che rispecchi il periodo di rinascita che sta vivendo la cantante. Quello che sappiamo noi è che il cambiamento c’è ed è evidente e sicuramente ne vedremo delle belle, visto che la Molino non ci ha mai deluso.