Jessica Antonini si gode l’amore fuori Uomini e Donne: ”Lo cerco nel letto”

Maria De Filippi colpisce ancora con il suo programma Uomini e Donne infatti, anche questa volta è riuscita a far incontrare due persone che si sono scelte per viversi la loro storia d’amore fuori dallo studio. Stiamo parlando di Jessica Antonini e Davide Lorusso, che dopo pochissimo tempo sono riusciti a costruire un rapporto basato su una grande complicità mentale e chimica, il quale non poteva essere limitato all’interno della trasmissione.

La loro storia procede a gonfie vele, nonostante le tante voci false che girano attorno a loro che gli stessi hanno smentito, determinati a viversi nella quotidianità. Sono stati intervistati entrambi dal Magazine di Uomini e Donne dove hanno raccontato le loro sensazioni e come si stanno vivendo senza la presenza di telecamere e microfoni.

Jessica Antonini si gode l’amore

L’ex tronista si sta godendo queste nuove sensazioni che non provava da tanto tempo, da quanto racconta sembrerebbe vivere un periodo di grande felicità affianco al suo nuovo compagno scelto solo dopo pochissimo tempo. Ovviamente i momenti che stanno vivendo sono i più importanti dove stanno imparando a conoscersi:” Mi piace scoprirlo, vedere come si muove, come mangia. Con lui mi sento totalmente a mio agio. […] Non sapevo come sarebbe stato ritrovarsi soli in una stanza a raccontarsi, ma adesso sono completamente serena”.

Questa è la parte più bella di una relazione, in questo momento i sentimenti di Jessica trapelano dalle sue parole:” Sento che finalmente mi batte il cuore come è successo poche volte, forse mai così. Ho le farfalle nello stomaco. È tutto strano: mi trovo già a cercarlo nel letto, nonostante io sia una che ci mette tanto a sciogliersi. Davide mi fa sentire come se fossi a nudo. […] C’è tantissima chimica. Quello che ho ammesso a Davide è che l’ho notato fin dal primo incontro. È stata una questione di energie: nella prima esterna ero in imbarazzo. Proprio io, che nella vita di tutti i giorni mi reputo una persona sfacciata”.

La tatuatrice confessa: ”Lo cerco nel letto”

Anche Davide si mostra davvero tanto preso verso Jessica, con cui ricordiamo si è tatuato anche una rana, da sempre una passione di lei. Racconta dal suo canto:” Va tutto alla grande. […] Le aspettative non solo si sono confermate ma la realtà ha superato l’immaginazione. In questi primi momenti dove è tutto bellissimo, sto vedendo che il mio essere pacato si incastra perfettamente con la sua vivacità. C’è un equilibrio perfetto”.

L’ex corteggiatore ha un carattere più tranquillo e ci pensa due volte prima di parlare di sentimenti importanti, ma proprio non riesce a non pensare a lei:” Sicuramente se prima parlavo di sensazioni, oggi si sono trasformate in emozione e sentimenti. Ora che non sto con lei mi manca, ce l’ho sempre in testa e sento la voglia di averla accanto per affrontare qualsiasi situazione, dall’andare a fare la spesa a prendere decisioni più importanti. Ci siamo trovati bene in tutto, dal risveglio la mattina all’andare a dormire. […] Ho voglia di continuare a corteggiarla e sarà sempre così finché vivrò queste emozioni”