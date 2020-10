Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Freestyle – VIDEO – Ballando 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono gli ultimi a proporsi nella pista di Ballando con le Stelle 2020. Lo scorso sabato li abbiamo visti alle prese con il Charleston, mentre questa sera ci propongono un Freestyle veloce.

Nella clip settimanale, Alessandra Mussolini si mostra più fragile del solito. Ci parla del peso del suo cognome, delle critiche ricevute negli anni. “Sono abituata alla famiglia matriarcale”, confessa, “io ero la nipote prediletta di mia nonna Romilde, perchè io la facevo ridere, ero esplosiva”. Cosa dirà invece la giuria della performance di oggi? Scopriamo il video.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Freestyle

Alessandra Mussolini ci mostra una versione rivisitata di Pretty Woman. Da donna in carriera, si ritrova a rifiutare le avance del ballerino. Poi Non sono una signora fa da cornice al loro ballo, fatto di tante prese e persino un semi spogliarello da parte della concorrente. A conclusione dell’esibizione, la coppia si scambia unnuovo bacio. Questa volta molto veloce e candido. “Si è messa in gioco in modo totale, ha buttato tutto quello che aveva, anche qualche vestito”, dice Ivan, “non so, devo pensarci. Da una parte mi è piaciuto, dall’altra non lo so”.

La Smith è felice di aver visto la concorrente più composta. “Quello che mi piace è il giusto spirito di ballo”, dice, “ci sono anche tante cose tecniche da migliorare, ma questa volta mi è piaciuta la complicità”. Maykel chiede il parere di Canino, che non ritiene di aver molto da dire. “La trovo molto sguaiata”, sottolinea il giudice. “Io sono una sguaiatona”, ammette Alessandra, “perchè non sono mai stata abituata al comfort”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 8 (Smith), 6 (Lucarelli), 9 (Mariotto), per un totale di 35 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Freestyle di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.