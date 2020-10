Anticipazioni Una vita – 11 ottobre – Casilda vicino a Liberto?

Una vita ritorna nel pomeriggio dell’11 ottobre 2020 con una nuova puntata. La soap di Canale 5 si concentrerà questa volta su Liberto e Rosina. L’ex coppia è ormai agli sgoccioli e la Rubio sembra proprio intenzionata a non ritornare con l’ex marito.

Le anticipazioni di Una vita ci svelano che Rosina deciderà di affidare a Casilda il suo Liberto. I due si avvicineranno sempre di più quindi: dobbiamo prepararci alla nascita di una nuova coppia? Intanto avremo anche delle rivoluzioni per quanto riguarda Cinta.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, Marcia è stata aggredita da qualcuno e Felipe è corso a consolarla. L’avvocato è sicuro che sia stato Alfredo ad organizzare l’evento e farà in modo di trovare le prove necessarie per metterlo con le spalle al muro. Sappiamo però che Bryce è molto più furbo del previsto: chi dei due riuscirà a vincere il testa a testa?

Anticipazioni Una vita – 11 ottobre 2020

Liberto ha cercato di fare il tutto per tutto per riuscire a conquistare Rosina. Con l’aiuto di Casilda, ha organizzato un branzo benefico nel tentativo di convincerla a dargli un’altra possibilità. La Rubio è rimasta colpita dal suo gesto, ma al tempo stesso ha ribadito di non avere alcuna intenzione a fare marcia indietro. Rosina invece crede che procedere lungo la strada decisa sia l’unica soluzione. Non ha più fiducia in Liberto ma vuole anche assicurarsi che possa avere una persona fidata al suo fianco. Per questo chiederà a Casilda di aiutarlo a superare questo momento più difficile.

Nel frattempo, Cinta sembra ormai arresa al fatto di aver perso Emilio. Le ha provate tutte per svincolarlo da Ledesma e dal suo gioco pericoloso. Cinta ha visto il suo piano fallire ed è difficile per lei non riuscire a lasciar trasparire le sue emozioni. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Bellita cercherà di allontanare la figlia da Pablo, che secondo lei è la vera causa della sua sofferenza.