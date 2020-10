Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Boogie – VIDEO – Ballando 2020

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira sono pronti per affrontare la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il Cha Cha della scorsa settimana non ha soddisfatto i giudici e questa volta il concorrente ha deciso di ritornare sui suoi passi. Lo showman infatti preferisce regalare performance artistiche che parlino di attualità, mettendo il ballo in secondo piano.

Costantino Della Gherardesca ha deciso di dimostrare alla giuria di aver ballato lo scorso sabato: per questo in settimana ha voluto fare un sondaggio fra gli addetti ai lavori, che hanno confermato il tutto. Quale sarà il verdetto per la sua nuova performance? Scopriamo il video.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Boogie

Costantino Della Gheardesca ha deciso di puntare tutto sul Boogie: in sottofondo I Ribelli – Obladì Obladà dei The Beatles. Una danza sorridente in cui il concorrente indossa i panni del margheritone. “Intanto è un Jive”, dice la Smith mettendo a tacere l’esibizione, “se vuoi interpretarlo come un Boogie bisogna usare la fantasia. Diciamo che hai ballato bene”. Sara punta tutto sul fatto che la loro sia una delle poche coppie a non baciarsi in pista. Anche solo per questo sono più originali dei rivali.

“Questo trionfo di Rinascimento e un po’ anche di Venere del Botticelli”, dice Canino, “ricordo che il tuo riferimento culturale è Robozao”. Mariotto ha notato che il concorrente è andato fuori tempo, ma la ballerina non è d’accordo. I voti: 0 (Ivan), 7 (Canino), 6 (Smith), 4 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 25 punti. Fra poche ore sarà disponibile il video del Boogie di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.