Die Hard, duri a morire – Trama e cast del film

Die Hard, duri a morire è il film che Rete4 propone per la sua prima serata di oggi, sabato 10 ottobre 2020. La pellicola risale al ’95 ed è diretta da John McTiernan. Rappresenta inoltre il terzo capitolo della saga con John McClane, preceduto da Trappola di cristallo e 58 minuti per morire – Die Harder e seguito da Die Hard – Vivere o morire e Die Hard – Un buon giorno per morire.

La trama di Die Hard, duri a morire ci racconta questa volta un’altra delle peripezie del protagonista. Il poliziotto è stato sospeso dal servizio e verrà chiamato ad intervenire in seguito ad un contatto con un attentatore molto pericoloso. Scopriamo gli altri dettagli e gli attori che compongono il cast.

Die Hard, duri a morire – La trama

Un attentatore fa saltare in aria un grande magazzino di New York e poi pretende di parlare con McClane. Il poliziotto deve essere reintegrato all’istante e costretto a girare per le vie della città con un cartello pieno di insulti a sfondo razziale. Il Dipartimento decide quindi di prelevare John, nonostante sia alle prese con i postumi di una sbornia, e viene lasciato ad Harlem. Alcuni ragazzi tentano subito di aggredirlo a causa delle scritte e per fortuna viene salvato da Zeus Carver, un negoziante che pagherà cara la sua incursione.

A loro si unirà anche Simon, che cercherà di fermare l’attentato successivo. Wall Street però viene colpita e i federali riescono a scoprire che è Simon il criminale: si tratta del fratello di Hans Gruber, il terrorista che McClane aveva eliminato diversi anni prima. La trama di Die Hard, duri a morire ci rivela che John scoprirà che dietro le intenzioni di Simon si nasconde qualcosa di più.

Die Hard, duri a morire – Il cast

Il cast di Die Hard, duri a morire viene guidato da Bruce Willis, nei panni di John McClane. Al suo fianco Samuel L Jackson nel ruolo di Zeus Carver e Jeremy Irons in quello di Simon Gruber. Sono presenti inoltre gli artisti: Graham Greene (Joe Lambert); Colleen Camp (Connie Kowalski); Larry Bryggmann (Walter Cobb); Kevin Chamberlin (Charles Weiss); Michael Cristofer (Bill Jarvis); Sam Phillips (Katya) e Aldis Hodge (Raymond).