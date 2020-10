Le sorelle Ferragni posano in intimo | Simboli della femminilità senza età

By

Sganciata la bomba da Chiara Ferragni e il rapper Fedez, finalmente anche il pubblico e le loro famiglie sono a conoscenza dell’arrivo di un piccolo ometto o una piccola principessa, questo perché ancora il sesso non si sa e non ci resta che attendere per scoprirlo.

Ma c’è un’altra questione su cui vorremmo soffermarci oggi e sono proprio le sorelle Ferragni e la loro madre. È risaputo quanta bellezza le privilegi, ma questa volta hanno superato sé stesse con una foto che grida alla femminilità, ma assolutamente non volgare.

Le sorelle Ferragni posano in intimo

Di questi tempi l’argomento bellezza è un tema delicato ed è importante seguire, soprattutto sui social un luogo non sicuro per le ragazze più sensibili, le persone giuste. E chi meglio di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni? Da sempre hanno ribadito la loro libertà di fronte agli stereotipi della donna imposti dalla società o da questa ostentazione, di tante ragazze, nel mostrarsi perfette senza difetti.

La stessa Valentina è stata spesso criticata per aver messo su qualche kg durante e dopo la quarantena, ma lei risposte sottolineando quanto fosse più importante sentirsi bene con sé stesse e di essere felice di mangiare anche un piatto di pasta in più, questo dovrebbe essere la linea guida di tante adolescenti. Ma ecco che arriva la foto che stupisce tutti, dove troviamo le donne della famiglia in posa su un divano, in intimo.

I simboli della femminilità

È passato solo un giorno dalla foto pubblicata nei profili di tutte le sorelle e la loro madre, dove hanno sponsorizzato in lingerie la famosa marca Intimissimi. Sedute su un divanetto con tanto di the davanti a loro sul tavolino, posano vicine e sorridenti. Evidenziando per prima cosa la loro somiglianza, e seconda la loro immensa bellezza di donna.

Femminili, questo è l’aggettivo migliore che gli si possa affilare, non sono per niente volgari nonostante posino soltanto con l’intimo. Anche da parte del pubblico vi è stato un feeback positivo, in cui tutti hanno apprezzato la semplicità e allo stesso tempo la sensualità delle sorelle.