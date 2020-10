Lorella Cuccarini a Verissimo – “Hanno cercato di screditarmi”

Lorella Cuccarini a Verissimo per parlare per la prima volta di quanto le è accaduto in tv di recente. Qualche mese fa la conduttrice infatti è stata incaricata di assumere il timone de La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano. Un’esperienza che si è rivelata poi più che negativa per la nota showgirl.

Lorella Cuccarini crede che alle sue spalle sia stato messo in atto un piano ben preciso e che l’hanno accusata falsamente di aver pugnalato una collega alle spalle. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista.

Lorella Cuccarini a Verissimo – “Dopo 35 anni credo di non dover dimostrare nulla”

Lorella Cuccarini svela a Verissimo quanto vissuto dopo l’addio a La Vita in Diretta. “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero”, ha dichiarato, “Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei”. Al centro dell’intervista anche la famosa lettera inviata alla redazione dello show e che secondo la presentatrice non sarebbe mai dovuta arrivare alla stampa. “Volevo solo chiarirel a mia posizione con i miei collaboratori”, ha rivelato, “Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso”.

Le critiche però sono volate anche in quell’occasione, tanto che la Cuccarini è stata accusata di aver voluto vuotare il sacco solo all’ultimo momento. “C’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando”, ha aggiunto, “invece mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione”. Per questo ha ritenuto opportuno di dover fare i dovuti chiarimenti con i collaboratori. L’ultima puntata dello show poi per lei è stata una liberazione: a casa ha trovato la famiglia pronta ad accoglierla, le è stata fatta una festa. Gli attacchi però non si limitano solo a questa parentesi, ma riguardano anche le sue battaglie. “Sono divergente e non sono allineata con le opinioni dominanti”, ha ribadito, “oggi quando dici qualcosa che non è politically correct vieni definito un personaggio strano”. Invece Lorella vuole sentirsi libera di dire ciò che pensa, essere più persona e meno personaggio.