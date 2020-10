Playstation 5, confermata la (quasi) totale retrocompatibilità: solo 10 giochi non saranno compatibili

Da sempre un tema “caldo” ogni qual volta che viene ufficializzata una nuova versione di consoleè il fattore retrocompatibilità, ossia la possibilità di poter utilizzare i titoli della generazione precedente sull’ultima arrivata in ordine di tempo.

Retrocompatibilità quasi totale

Sony, per quanto riguarda la propria la tanto chiacchierata Playstation 5 ha da tempo annunciato una rentrocompatibilità quasi totale verso i giochi della Playstation 4, che saranno fruibili sulla neonata della casa nipponica, eccetto 10 titoli, ossia i seguenti:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Possibili problemi

Nessun titolo di particolare rilevanza, anche se Sony ha reso noto che utilizzare giochi della PS4 sulla PS5 potrebbe provocare alcuni problemi, sebbene siano previsti aggiornamenti futuri per ridurre le problematiche in tal senso.

Sony ha inoltre annunciato che la retrcompatibilità è da intendersi sia per le copie fisiche che quelle in digitale.