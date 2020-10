Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Paso Doble – VIDEO – Ballando 2020

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono la terza coppia a Ballando con le Stelle 2020. La settimana scorsa li abbiamo visti in una Rumba, mentre questo sabato li vediamo alle prese con un Paso Doble emozionante.

Durante la settimana, Vittoria Schisano ha rivelato di non sentirsi a suo agio nell’essere toccata dal ballerino professionista. Non ritiene inoltre di doverlo baciare, come hanno fatto altre coppie nel corso delle serate. “Io ho conosciuto Vittoria, ti ho conosciuta donna”, le ha detto lui. Vediamo cosa ne pensano i giudici e il video della loro performance.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Paso Doble

Con l’aiuto del VAR, scopriamo che Vittoria Schisano ha baciato il maestro. Un avvicinamento fra labbra scongiurato dalla concorrente durante le prove e poi tradotta in realtà. “Una storia come questa in televisione si racconta perchè c’è una grande regia”, dice Canino, “c’era un’intesa che sembrava fossimo anche noi in pista con loro”. Zazzaroni ne approfitta per ringraziare il resto dello staff, con ironia. “L’ho trovato un po’ basico”, dice invece del ballo, “non eccezionale. Secondo me tu hai fatto molto meglio in precedenza”.

La Smith invece è molto contenta della performance: “Marco ha proposto di nuovo un progetto semplice e tecnico, cosa non semplice nel nostro mondo. Mi è piaciuto l’approccio molto femminile, si vedeva la donna che sfidava l’uomo. Bene anche l’uso della gonna, non facile”. La Lucarelli riprende invece il discorso della scorsa settimana: “Forse meno bene delle volte precedenti, continuo ad annoiarmi un po’. Seguo la clip e vedo sempre le stesse cose”. La giornalista crede che Vittoria sia monotematica e dovrebbe iniziare a normalizzare il suo mondo. “Si normalizza parlando anche di questo, ci sono persone che ancora muoiono, siamo qui per fare informazione”, dice con forza la Schisano. I voti: 7 (Ivan), 7 (Canino), 7 (Smith), 6 (lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 37 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Paso Doble di Vittoria Schisano e Marco De Angelis.