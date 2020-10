Denis Dosio una dedica importante | Il ringraziamento a Barbara D’Urso

A poco tempo dalla squalifica dal Grande Fratello Vip, Denis Dosio è tornato subito dal primo personaggio pubblico che l’ha sempre accolto a braccia aperte come se fosse un figlio, Barbara D’Urso. Infatti, l’abbiamo visto tornare sulla poltrona di Pomeriggio 5 insieme ad altri influencer che stanno spopolando sui social in questo periodo.

Se all’inizio le persone dello spettacolo o comunque famose, storcevano il naso sentendo parlare di questo ragazzo giovane che faceva video per ragazzine e ragazze, la conduttrice è stata la prima a credere in lui, portandolo spesso con sé nei vari programmi e postando sul suo profilo Instagram dei video assieme.

Denis Dosio una dedica importante

Famosissimo sui vari social, Denis Dosio ha avuto il boom fino ad ottenere una visibilità tale da farsi notare da Barbara D’Urso, la quale ha deciso di prenderlo e tenerlo sotto la sua ala provando una forte simpatia verso quel ragazzo sempre positivo e pieno di energia. Così è arrivata anche la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha dimostrato di essere anche una persona intelligente che nasconde un lato fragile.

Squalificato per una presunta bestemmia, si è scusato con tutta l’Italia per il pensiero di aver potuto offendere qualcuno, ma nonostante questo nella Casa è stato amato da tutti, persino dalla contessa De Blanck. Le donne lo vedevano come un figlio lì dentro, stessa cosa per la conduttrice più amata di Mediaset che non ha perso tempo chiamandolo a tornare al suo fianco. Ormai, dopo tutto questo tempo, i due si vogliono davvero bene e hanno creato un rapporto basato sulla positività e la voglia di divertirsi, Denis ha deciso di dedicargli delle parole speciali.

Il ringraziamento a Barbara D’Urso

La dedica arriva proprio dal profilo ufficiale di Dosio, un ringraziamento davvero unico verso la conduttrice. Frasi sincere che ha deciso di rendere pubbliche tramite una storia, taggandola e incorniciano il tutto con una delle primissime foto insieme a lei, ricordando il bellissimo momento di quando si sono conosciuti. Le riconosce tutto quello che ha fatto per lui, ma soprattutto di non averlo mai usato per fare un po’ di hype e share, cosa che accade spesso con questi influencer giovani.

Vi riportiamo le parole di Denis:” È passato più di un anno dallo scatto di questa foto. Dalla primissima volta che sono stato da te, e da quel momento non mi hai più lasciato. ‘Non illuderti, i personaggi Trash li utilizzano 2\3 volte e poi li buttano’ mi rispondevano quando esprimevo la mia felicità nell’averti conosciuto. E invece hai capovolto ogni cavolo di aspettativa e mi hai trattato COME UN FIGLIO. Difeso ogni qualvolta ti fosse possibile, e per questo ti volevo dire un grazie che non viene dalla bocca ma dal cuore”.