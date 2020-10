Ricetta castagne al forno: ingredienti, preparazione e consigli

I frutti autunnali per eccellenza: le castagne! Ne esistono più di cento varietà, tra castagne e marroni, protagoniste di tante ricette dolci come il Montblanc o regine di tradizioni gastronomiche regionali come il castagnaccio. La castagna è molto amata anche da gustare da sola, sotto forma di caldarroste cotte sul fuoco con una apposita padella forata, oppure al forno come in questa ricetta. Oggi andremo a vedere come si preparano le castagne al forno.

Castagne al forno – Ingredienti

Castagne 1 kg

Per l’ammollo delle castagne:

Acqua q.b.

Castagne al forno – Preparazione

Per preparare le castagne al forno, iniziate intaccando le castagne: scegliete quelle perfettamente integre e praticate un intaglio orizzontale di circa 3 cm, poi versatele in un’ampia ciotola e versate l’acqua. Tenetele in ammollo per almeno 2 ore. Grazie a questo procedimento sarà più facile sbucciarle una volta cotte.

Passato il tempo necessario, scolate le castagne e, se volete, potete riporle in un sacchettino di carta che assorbirà i residui di acqua, oppure munitevi di un panno asciutto per asciugarle bene.

Cuocete le vostre castagne distribuendole uniformemente sulla leccarda rivestita con carta da forno e cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per circa 25-30 minuti.

Una volta pronte, sfornatele e ponetele in un cestino o in una ciotola per coprirle con un panno asciutto per farle riposare almeno 15 minuti prima di gustarle: in questo modo sarà più facile togliere la buccia.

Castagne al forno – Consigli utili

Si consiglia di consumare le castagne al forno ancora calde. Da crude le castagne si possono conservare in un cestino di vimini senza sovrapporle, anche per due settimane.

Si possono congelare da crude e cuocerle senza scongelarle; da cotte si possono sbucciare prima di essere congelate. Il tempo di cottura delle castagne al forno può variare a seconda della grandezza del frutto e dal forno; di tanto in tanto muovete le castagne per realizzare una cottura omogenea.