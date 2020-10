Bolla Serie A – Il numero dei calciatori contagiati dal Covid cresce e la Serie A trema. Una situazione che ha fatto scattare l’allerta nel campionato italiano, la cui regolarità resta appesa all’aumento dei giocatori positivi e alla contemporanea necessità di continuare a giocare. Aspetti difficili da combinare in una situazione di grande incertezza come questa e con tante variabili in gioco anche a livello normativo. Ecco allora spuntare l’ipotesi di una bolla in stile NBA anche per la Serie A. Un’idea che circola da tempo, ma bisognerebbe anche valutare la disponibilità dei giocatori a questo isolamento forzato.

Al momento la questione non è stata affrontata ufficialmente in nessuna sede, ma l’impressione, secondo Sportmediaset.it, è che potrebbe presto esserci qualche novità. Federcalcio, Lega e club sanno bene che per evitare il fallimento dell’intero sistema calcio l’unica soluzione è continuare a giocare. E per farlo occorrono regole chiare e soluzioni condivise. Prima di portare avanti qualsiasi discorso occorrerà però capire se i protagonisti del calcio italiano sarebbero d’accordo. Condizione necessaria per proseguire su questa strada e incastrare tutti gli interessi in gioco.

Resta comunque sempre viva l’opzione playoff. Soluzione più volte osteggiata in passato dai grandi club di Serie A, ma ora tra le opzioni in ballo per cercare di chiudere la stagione in caso di emergenza. Un piano B da attivare solo in caso di necessità e comunque almeno dopo il girone d’andata.