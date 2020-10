Chiara Ferragni Unposted – Il documentario sull’imprenditrice italiana

Chiara Ferragni Unposted è il documentario che Rai trasmetterà nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. L’imprenditrice e influencer italiana è stata etichettata da Forbes come la prima icona al mondo nel campo della moda che operi sui social.

Il documentario si basa sulla vita di Chiara Ferragli e analizza da vicino come l’uso dei social abbia cambiato il mondo del business e dei media internazionali. La messa in onda originale si deve ad Amazon Prime Video.

Chiara Ferragni Unposted – La critica

Chiara Ferragni Unposted è stato accolto in modo negativo da parte della critica nazionale. Secondo Paolo Merenghetti si tratterebbe di pura propaganda e secondo Ilaria Ravino, penna di Leggo, si tratterebbe solo di uno spot pubblicitario dietro le false vesti di un film. In Italia però sono stati tanti i fan ad assistere al suo debutto: l’evento ha registrato oltre 1,6 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione sul network a pagamento.

Il docufilm quindi non avrebbe aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto si sa già sull’imprenditrice. La critica si sarebbe attesa un focus sui retroscena, alcune dichiarazioni sconvolgenti ed è dovuta rimanere a bocca asciutta. Alla fine il risultato riguarda invece una serie di filmati amatoriali girate da mamma Marina e nulla di più.

In seguito alla messa in onda di oggi, Chiara Ferragni si racconterà in un’intervista intensa con Simona Ventura. Lo rivela la stessa influencer su Instagram, dove si mostra in posa al fianco della nota conduttrice. Più che felici i fan della moglie di Fedez, che non vedono l’ora di vederla ancora una volta sul piccolo schermo. Meno contenti invece gli haters, che approfittano ancora una volta per lasciare commenti al vetriolo sia nei confronti della Ferragni sia in direzione della Ventura.