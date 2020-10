Come bere acqua gassata per abbassare il colesterolo: ecco il trucco della nonna

Quando si punta a migliorare la propria salute e a prevenire le malattie cardiovascolare, un doveroso cenno deve esssere dedicato al controllo dei valori del colesterolo. Ci sono diversi trucchi utili in merito. Uno di questi riguarda un atto tanto semplice quanto importante per la salute: bere acqua.

Se vuoi sapere come bere acqua gassata per abbassare il colesterolo, continua a leggere il nostro articolo.

Bere acqua gassata, un toccasana per il controllo del colesterolo

Può sembrare strano ma sì, quando si parla di soluzioni per tenere sotto controllo il colesterolo si può includere il consumo di acqua gassata. La scienza ha più volte sottolneato la sua efficacia in merito. Tra i tanti studi in merito è doveroso citarne uno condotto in Spagna, per la precisione a Madrid.

In questo lavoro scientifico sono state prese in considerazione le condizioni di un gruppo di 20 donne di età compresa tra i 25 e i 60 anni. Le persone annoverate in questo campione sono state invitate a consumare ogni giorno un litro di acqua frizzante caratterizzata dalla presenza di bicarbonato, cloro e sodio per due mesi.

Confrontando i risultati di questo periodo di osservazione con quelli di un lasso di tempo uguale nel corso del quale le donne annoverate nel campione sono state invitate a consumare tutti i giorni acqua naturale, è sotto possibile riscontrare una diminuzione dei livelli di colesterolo LDL nei mesi in cui a centro dell’attenzione c’era il consumo di acqua frizzante.

Per essere precisi, facciamo presente che, nel periodo in cui le donne incluse nel campione avevano consumato acqua frizzante, i livelli di colesterolo cattivo LDL sono diminuiti del 15%. Quelli del colesterolo HDL buono, invece, sono stati interessati da un incremento del 9%.

I benefici dell’acqua frizzante vanno ben oltre la riduzione dei livelli di colesterolo. Tra gli aspetti da considerare troviamo senza dubbio la capacità di favorire l’efficienza della digestione.

Altri consigli per abbassare il colesterolo

Abbiamo visto che bere acqua frizzante può aiutare a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ci sono anche altri trucchi da considerare. In questo novero è possibile includere l’apporto di omega-3, acidi grassi essenziali che possono essere trovati in alimenti come l’avocado, ma anche il focus su cibi come il riso rosso fermentato.

Quando lo si nonima, si inquadra una fonte di monacolina K, una sostanza di origine vegetale che aiuta tantissimo a tenere sotto controllo i livelli di lipidi nel sangue.