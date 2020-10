Ludovica Valli brutta persona

Ludovica Valli viene ancora una volta additata come una brutta persona e stanca delle continue accuse e delle continue diffamazioni decide di dire la sua ai propri haters. Le sorelle Valli negli ultimi mesi sono tornare al centro del gossip non di certo per l’ennesimo nipotino in famiglia ma bensì per la rivalità che sembra essere nascosta tra di loro.

I fan infatti, sono ormai diversi mesi che continuano ad accusare le tre sorelle l’una nei confronti delle altre a causa di alcune foto mancate e auguri mai arrivati pubblicamente. Questo, per l’ennesima volta ha spinto Ludovica Valli a rispondere a tono ma soprattutto senza troppi giri di parole. La terza e ultima sorella delle tre ha così deciso di mettere un punto di fine ai tantissimi finti gossip che girano intorno alla sua famiglia. Quali sono state le sue affermazioni?

Ludovica Valli additata come brutta persona

La ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato circa un mese fa di essere in dolce attesa del suo primo figlio ma questo ha scatenato su Instagram una vera e propria guerra al massacro. Moltissimi fan infatti, hanno accusato Eleonora e Beatrice di non essersi congratulate pubblicamente con la loro sorella, accusandole di aver discusso tra di loro e di avere alcuni conti in sospeso al riguardo.

La smentita è arrivata fin da subito da Eleonora per poi passare a Beatrice che più volte ha spiegato di non aver niente contro Ludovica e di aver la fortuna di una famiglia molto unita e che si vuole bene. La nuova bomba però, è scoppiata durante la giornata di ieri visto che, la stessa Ludovica Valli sembra non aver caricato nessuna foto del battesimo di Azzurra ( ultima figlia di Beatrice ). I fan infatti, hanno accusato Ludovica Valli di essere una brutta persona scatenando nell’ex tronista una reazione smisurata. Quali sono state le sue parole di rabbia?

La verità sul rapporto con Beatrice

Ludovica ha così deciso di chiarire per l’ennesima volta la questione che gira attorno alla sua famiglia e che la vede coinvolta per la seconda volta come protagonista. L’influencer stanca delle continue bugie che girano sui social ha deciso di spiegare una volta per tutte quello che realmente sta succedendo.

La Valli ha così affermato: “Mi state chiedendo il perché di nessuna foto con Azzurra, accusandomi addirittura di essere una brutta persona perché non metto UNA FOTO con i figli di mia sorella Beatrice. Vi dico solo che a volte bisogna anche rispettare i genitori se, in una situazione come quella attuale, sono un po’ premurosi e giustamente preferiscono evitare troppo “contatti”. Le polemiche stanno a zero, mi dispiace esser criticata e che ciò possa restituire un’immagine di me non reale, tale da mettere in discussione la mia persona. Chi mi conosce e segui e da anni sa… Ora basta!”.