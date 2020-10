Oroscopo di oggi, lunedì 12 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana. Quali novità riserberanno gli astri ai segni dello zodiaco? Il Leone ritroverà una bella forza e determinazione, mentre l’Acquario dovrà fare i conti con i suoi alti e bassi. Alcune incertezze rischieranno di bloccare il Sagittario, la Vergine sarà baciata dalla fortuna. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi la Luna ti regalerà una bella dose di energia. Usala per superare le diffcioltà sul lavoro. Leone: sarai pieno di forza, determinazione e voglia di metterti in gioco. Occasioni interessanti in vista. Sagittario: anche se potresti sentirti incerto e poco convinto su quello che starai facendo, le stelle ti incoraggiano ad andare avanti, a lavorare sui tuoi progetti. I risultati arriveranno!

Oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020: segni di terra

Toro: nonostante qualche piccolo intoppo, al gironata sarà molto interessante, sia in amore che sul lavoro. Vergine: avrai una schiera di stelle pronte a fare il tifo per te. Si prosepttano nuovi successi. Capricorno: stai per ricevere notizie importanti sul lavoro, una conefrma che asepttavi da tempo.

Oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi sarai molto assorbito da alcune questioni rimaste in sospeso. Cerca di affrontarle, mantenendo la calma. Bilancia: finalmete ti sentirai in piena forma e pieno di motivazione. Sarai pronto per cominciare il tuo recupero. Acquario: dovrai tenere testa a molta agitazione e forse anche un po’ di stanchezza. Tieni duro! Durante il fine settimana potrai ricaricare le batterie.

Oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: anche se ci saranno ancora dei dubbi, gradualmente comincerai a ritrovare forza e fiducia in te stesso. Qualcuno sarà meno disposto a scendere a compromessi. Scoirpione: Mercurio nel tuo segno ti aiuterà a recuperare i soldi persi nei mesi passati. In amore cerca di tenere a freno la tua lingua! Pesci: è probabile che nascano nuove tensioni nella coppia. Se così fosse, cerca di usare molta cautela.