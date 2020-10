Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus: la notizia è stata data ufficialmente dalla federazione calcistica portoghese. Il giocatore infatti era in ritiro con i suoi compagni di nazionale quando ha appreso che l’ultimo tampone effettuato ha riscontrato la positività al coronavirus. Il giocatore, si apprende dal comunicato, è asintomatico.

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: è ufficiale

Questo il comunicato della Federcalcio Portoghese: “Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi e in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori hanno eseguito nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio”. La notizia sta chiaramente facendo il giro del mondo in questi minuti.

Cristiano Ronaldo salterà la partita di Nations League contro la Svezia e sicuramente anche la gara di domenica della Juventus contro il Crotone. Cristiano Ronaldo è il terzo giocatore della selezione portoghese a risultare positivo al coronavirus in questa tornata di gare delle nazionali: negli scorsi giorni erano emerse le positività del difensore del Lille José Fonte e del portiere Anthony Lopes. Ronaldo era tra i giocatori che hanno abbandonato in anticipo l’isolamento fiduciario della Juventus per raggiungere la propria nazionale. Domenica era in campo contro la Francia: qualcuno aveva anche lanciato qualche illazione sul suo colloquio da vicino con Mbappé.