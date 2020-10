Ecco i segni più irritabili dello zodiaco: scopri quali sono!

Solitamente evitati e trattati con “i guanti”, i profili particolarmente e facilmente irritabili sembrano esserlo quasi sempre in maniera eccessiva, per motivi non facili da comprendere, visto che si “scatenano” in reazioni difficili da contenere.

Le motivazioni possono essere molteplici e le più diversificate, ma è indubbio che alcuni segni presentino questa irruenza emotiva più di altri. Ecco quali sono i più irritabili:

Toro

In apparenza molto ben celata, in realtà l’indole irritabile del Toro è decisamente proverbiale per chi ne conosce più di uno: orgoglioso, puntiglioso e permaloso, il Toro non accetta parole dette a metà e situazioni che lo innevrosiscono oltremodo quindi esterna il proprio disagio con reazioni improvvise ed estreme, talvolta anche violente.

Ariete

Profondamente umorali e sensibili, gli Ariete sono decisamente imprevedibili, capaci di atti di grande calma interevallati da scatti di rabbia che solo in pochi riescono a prevedere e gestire. A volte sembra “cercare” appositamente lo scontro verbale e non anche quando il contesto in teoria non lo permetterebbe.

Leone

Dottor Jekyll e Mr Hyde, i nati sotto il segno del Leone riescono spesso ad ingannare l’interlocutore, apparendo quasi sempre sorridenti, giovali e decisamente “alla mano”. Tutto questo finchè la situazione resta pacifica e sotto controllo: quando subentrano problemi ed incomprensioni il Leone manifesta una certa tendenza ad arrabbiarsi a lungo.

Vergine

Meno “evidente” e palpabile il nervosismo quasi sempre in situazioni particolari, dove la Vergine non riesce a tenere a bada il proprio temperamento decisamente puntiglioso. Solitamente quando qualcuno provoca in lei/lui una delusione tale da giustificare una reazione così nervosa. Solitamente infatti la Vergine riesce ad incanalare questo sentimenti in altri modi.