Infortunio Rebic – In casa Milan è la settimana che porta al derby. I rossoneri hanno voglia di fare bene e vincere dopo 4 anni: l’ultima volta in panchina c’era Mihajlovic e i rossoneri si imposero grazie alla rete di Alex. Era il 31 gennaio 2016. Quattro anni dopo è un Milan totalmente diverso e in una forma diversa: 19 risultati utili consecutivi da dopo il lockdown ad oggi. Davanti una super Inter, non sarà facile ma i rossoneri con Pioli non sembrano avere limiti.

C’è fiducia in casa Milan dati anche i recuperi di Romagnoli e Ibrahimovic, ma a preoccupare sono le condizioni di Ante Rebic. L’attaccante croato, vittima di una lussazione al gomito rimediata a Crotone, tra oggi e domani si sottoporrà alla visita di controllo che sarà decisiva, ma in casa rossonera filtra un certo pessimismo e Stefano Pioli studia già le alternative.

L’ex Eintracht vuole esserci e proverà a stringere i denti, ma certamente non verranno affrettati i tempi per non rischiare di perderlo per i tanti impegni che si avvicinano. In attesa dell’esito della visita specialistica del croato, Pioli valuta le alternative per affrontare l’Inter: in prima fila sembra esserci Leao, che è reduce da una doppietta contro lo Spezia ma non assicura la stessa copertura difensiva e questo potrebbe essere decisivo visto che dalla sua parte agirà la temutissima freccia Hakimi.

L’altro nome caldo è quello di Brahim Diaz, che ha avuto un ottimo impatto con la maglia rossonera, è reduce da due gol segnati con l’Under 21 spagnola, e potrebbe essere l’uomo in grado di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra con velocità e imprevedibilità. Più remota la possibilità di spostare Calhanoglu a sinistra.