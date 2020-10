Ecco i segni zodiacali più maturi: c’è anche il tuo?

By

La maturità viene indubbiamente dettata in gran parte dall’età e dall’esperienza acquisita con il tempo ma è anche indissolubilmente parte del nostro carattere dalla nascita: non tutti infatti arriviamo ad una specifica età anagrafica con lo stesso atteggiamento e modo di relazionarci con il mondo. C’è infatti chi fin dalla giovanissima età mostra atteggiamenti risoluti e maturi, ed essendo i segni zodiacali parte del nostro bagaglio caratteriale, possono dirci parecchio in tal senso. Ecco quali sono i profili notoriamente più maturi.

Leone

Anche un segno naturalmente portato allo svago ed alla spensieratezza come il Leone sa bene quando è il momento di “ritornare nei ranghi” e manifestare un certo atteggiamento maturo, soprattutto quando si tratta di circostanze lavorative.

Bilancia

Dietro un atteggiamento gioviale e leggero come la Bilancia in realtà si cela una grande organizzazione e pianificazione della propria vita, privata e professionale. La maturità del suo carattere è testimoniata anche da una certa umiltà che lo porta a farsi apprezzare anche quando incappa in errori.

Toro

I nati sotto il segno del Toro possiedono un valore morale innato fin dalla giovanissima età, che li spinge ad agire secondo un preciso ordinamento mentale, fatto di modi non invasivi e atti a migliorare la propria vita e quella delle persone che amano: molto concreti, non sono avvezzi a chiacchiere che reputano inutili e sono grandi lavoratori.

Capricorno

Dei veri e propri esperti del dialogo, spesso amici e conoscenti chiedono loro pareri per il loro fare sempre affabile, maturo, serafico e calmo, che li fa apparire in ogni circostanza in controllo della situazione, a prescindere da quale essa sia.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine vivono sempre in modo ragionato, organizzato e pacifico e anche la gestione dei propri hobby e della propria vita privata segue questa falsariga. Impossibile convincerli della bontà di altri modi di operare.